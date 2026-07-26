Pogacar deja abierta la puerta a la Vuelta tras conquistar su quinto Tour: “Necesito encontrar un nuevo objetivo” 

El esloveno celebró su quinto Tour, recordó a Jonas Vingegaard y dejó pendiente su confirmación para la Vuelta a España de 2026

Pogacar sumó la sexta Gran Vuelta a su palmarés | Reuters

Tadej Pogacar volvió a hacer historia. El esloveno conquistó este domingo su quinto Tour de Francia, igualó el récord de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin, y a sus 27 años reforzó su candidatura como uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos. Tras la ceremonia del podio en los Campos Elíseos, el líder del UAE Team Emirates-XRG reconoció que todavía no termina de asimilar la magnitud de lo conseguido.

“Fue un día increíble. Me quedé sin palabras. Es un día increíble, con un ambiente increíble. Estoy feliz de que haya terminado y de que lo hayamos ganado por quinta vez“,

El triunfo representa mucho más que otro Tour para Pogacar. Con apenas 27 años suma cinco títulos en la Grande Boucle (2020, 2021, 2024, 2025 y 2026), además de un Giro de Italia, dos Campeonatos del Mundo consecutivos y 13 Monumentos, un palmarés que ningún otro ciclista de su generación puede igualar.

Consciente de la dimensión de su carrera, el esloveno admitió que ni siquiera imaginó alcanzar una cifra semejante. “Cada victoria es realmente especial. Ya son siete Tours disputados, siete veces en el podio y cinco victorias. Es algo que ni siquiera escribirías en un libro de cuentos. Es increíble para mí”, aseguró.

Cuando le preguntaron cuál ha sido la clave para mantenerse en la cima durante tantos años, Pogacar no habló de entrenamiento ni de talento, sino del entorno que lo rodea. “Hay muchos factores. Lo más importante es disfrutar lo que haces y tener a tu alrededor personas en las que confías, que te ayudan, que siempre están contigo para crecer y perseguir tus sueños. Tienes que fijarte objetivos. Ahora necesito encontrar uno nuevo”, explicó.

El campeón también tuvo palabras para Jonas Vingegaard, su gran rival de los últimos años, quien abandonó esta edición tras sufrir una caída que le provocó una fractura de clavícula. Pogacar lamentó no haber podido enfrentarlo hasta el final y destacó el nivel del resto de los protagonistas, especialmente Remco Evenepoel e Isaac del Toro, que lo acompañaron en el podio.

“Es un podio magnífico. Hay campeones increíbles contra los que competir en este Tour. Es una pena que Jonas se haya caído, igual que otros corredores. Les deseo una pronta recuperación para que volvamos a luchar otra vez”, señaló.

A pesar de que muchos ya especulan con su posible participación en la Vuelta a España, la única Gran Vuelta que aún falta en su palmarés, Pogacar evitó confirmar cualquier plan. “Veremos. Ahora hay que disfrutar este momento”. Por ahora, el esloveno solo piensa en disfrutar una conquista que lo coloca definitivamente entre las mayores leyendas del ciclismo.

El esloveno también dejó una reflexión sobre lo que representa conquistar el Tour de Francia, una carrera que considera el mayor desafío del ciclismo mundial. “Si participas en el Tour de Francia tienes que sufrir. Tienes que pasar por muchísimo para estar aquí. Te enfrentas a los mejores rivales, todos llegan en gran forma y todos dan lo mejor de sí. Tienes que sufrir”, concluyó.

Te puede interesar