¡Historia pura! Pogacar se lleva su quinto Tour de Francia e Isaac del Toro termina en el tercer lugar

Terminó la carrera más importante del ciclismo con victoria para Van der Poel en la etapa 21 que culminó en los Campos Elíseos de París

Tadej Pogacar cerró en París una nueva página de su trayectoria al proclamarse campeón del Tour de Francia 2026, el quinto título de su carrera en la Grande Boucle. El esloveno completó la última etapa dentro del grupo principal y confirmó el liderato que construyó durante las tres semanas de competencia, mientras que el mexicano Isaac del Toro aseguró el tercer lugar de la clasificación general en su primera presentación en el gran certamen del ciclismo mundial.

Pogacar llegó a la jornada final con la victoria prácticamente definida, pero no se conformó con el recorrido protocolario por las calles de la capital francesa. En los últimos kilómetros atacó en varias ocasiones y se mantuvo entre los protagonistas de la etapa, con el objetivo de cerrar su participación con un triunfo en París.

El corredor esloveno tomó la iniciativa en el segundo ascenso del circuito final y encontró respuesta inmediata de Mathieu van der Poel. Ambos formaron parte del grupo que se mantuvo al frente de la carrera, junto con ciclistas como Mads Pedersen, Matteo Jorgenson y Remco Evenepoel.

A 26 kilómetros de la meta, Pogacar aceleró en la cota y Van der Poel se colocó a su rueda. El líder del Tour volvió a aparecer en la parte delantera a menos de cinco kilómetros del final, cuando sostuvo un mano a mano con el neerlandés en busca de la victoria de etapa.

Sin embargo, Van der Poel conservó fuerzas para el cierre y se quedó con la jornada tras un sprint definido por una diferencia mínima frente a Mads Pedersen y Jasper Philipsen. Una caída dentro del pelotón marcó los metros finales, aunque no modificó la clasificación general debido a la neutralización de los tiempos.

Más allá del resultado de la etapa, Pogacar celebró su quinta corona del Tour de Francia. El ciclista del UAE Team Emirates sumó la edición de 2026 a los campeonatos obtenidos en 2020, 2021, 2024 y 2025, con lo que amplió su historial dentro de la competencia francesa.

Isaac del Toro sube al podio en París

Isaac del Toro completó su actuación con el tercer puesto de la clasificación general y el título de mejor joven del Tour. El mexicano rodó en la parte delantera durante el inicio ceremonial y apareció junto a los líderes de las distintas clasificaciones durante el recorrido por París.

El ciclista de Ensenada vivió un momento de tensión a 44 kilómetros de la meta, cuando sufrió un problema mecánico y tuvo que cambiar de bicicleta. El incidente lo hizo perder contacto con el pelotón, aunque la neutralización de los tiempos en el circuito final evitó cualquier riesgo para su posición en la general.

Del Toro llegó a quedar a más de cuatro minutos del grupo principal durante la última vuelta, pero cruzó la meta con la certeza de haber conservado el tercer lugar. De esta manera, se convirtió en uno de los protagonistas de la edición 2026 y cerró el Tour en el podio de París.

La jornada terminó con Van der Poel como ganador de la etapa, Pogacar vestido nuevamente de amarillo e Isaac del Toro entre los tres mejores de la competencia. París recibió el cierre de un Tour en el que el esloveno confirmó su quinto campeonato y el mexicano consiguió uno de los resultados más importantes de su carrera.

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