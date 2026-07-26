Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general de este 26 de julio

Publicado por Sebastian Vallejo

El mexicano saboreó las mieles del podio histórico tras un Tour de Francia inolvidable para el UAE Team Emirates.

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general de este 18 de julio
Isaac del Toro, ciclista mexicano | Reuters

Tadej Pogacar es el hombre del momento. El esloveno pudo levantar el título en la llegada a París tras haber liquidado hace un tiempo la Grande Boucle. Después de su 15° día portando el maillot amarillo, por fin levantó el quinto trofeo personal en esta competencia.

El líder del UAE Team Emirates se convirtió en el pedalista más joven en ganar su quinto Tour de Francia a sus casi 28 años. Superó la marca de Eddy Merckx a los 29 en 1974, hecho que lo ratifica como el más exitoso en el último tiempo. No hubiera sido una realidad sin la compañía de Isaac del Toro, su gregario, quien se adueñó de un podio histórico.

Seguido de Remco Evenepoel, el portador del segundo lugar, Del Toro certificó su presencia en la élite del ciclismo mundial. Después de terminarse el Tour de Francia, así quedaron las clasificaciones:

Etapa 21 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido en París?

Respecto a la última fracción, Mathieu Van Der Poel ganó en una estrecha definición de photo finish ante Jasper Philipsen y Mads Pedersen. Preciso se había descolgado kilómetros atrás junto a Pogacar, pero el neerlandés demostró tener más piernas para finalizar con broche de oro. Fue un impresionante y emotivo final de carrera.

Pos.CiclistaTiempo o diferencia
1Mathieu Van Der Poel 1:58:49
2Jasper Philipsen
3Mads Pedersen
4Max Kanter
5Ben Healy
6Matej Mohoric
7Rick Pluimers
8Anthony Turgis
9Milan Fretin
10Clément Russo

Clasificación general del Tour de Francia 2026

Aunque Isaac del Toro se quedó fuera de la pelea por ganar la etapa, no hubo dificultad para retener la tercera casilla. Los tiempos de la general fueron respetados por lo hecho en toda la competición, por lo que el fiel amigo de Pogacar celebró en el podio.

Pos.CiclistaTiempo o diferencia
1Tadej Pogacar73:56:26
2Remco Evenepoel +6:26
3Isaac del Toro+9:42
4Paul Seixas+11:56
5Lenny Martínez+13:02
6Mattias Skjelmose+14:59
7Juan Ayuso+17:48
8Richard Carapaz+20:00
9Tom Pidcock+29:28
10Jordan Jegat+33:21

Isaac de Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Quién fue el líder de los jóvenes y cómo quedó el ciclista mexicano en la etapa 21?

Así como logró el tercer puesto, Del Toro también se lleva a la casa el maillot de los jóvenes. El mexicano superó por 2:14 a Paul Seixas, quien jugaba de local y también se perfila como una de las grandes proyecciones. Hay futuro garantizado después de Pogacar.

Pos.CiclistaTiempo o diferencia
1Isaac del Toro74:06:08
2Paul Seixas+2:14
3Lenny Martínez+3:20
4Juan Ayuso+8:06
5Davide Piganzoli+54:01

Te puede interesar:

Isaac del Toro, etapa 21 del Tour de Francia 2026: resumen, clasificación y resultados

Ciclismo

Isaac del Toro, etapa 21 del Tour de Francia 2026: resumen, clasificación y resultados

¡Historia pura! Pogacar se lleva su quinto Tour de Francia e Isaac del Toro termina en el tercer lugar

Ciclismo

¡Historia pura! Pogacar se lleva su quinto Tour de Francia e Isaac del Toro termina en el tercer lugar

Tadej Pogacar ya no persigue a las leyendas: ahora está por encima de ellas

Ciclismo

Tadej Pogacar ya no persigue a las leyendas: ahora está por encima de ellas