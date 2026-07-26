Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general de este 26 de julio

El mexicano saboreó las mieles del podio histórico tras un Tour de Francia inolvidable para el UAE Team Emirates.

Isaac del Toro, ciclista mexicano | Reuters

Tadej Pogacar es el hombre del momento. El esloveno pudo levantar el título en la llegada a París tras haber liquidado hace un tiempo la Grande Boucle. Después de su 15° día portando el maillot amarillo, por fin levantó el quinto trofeo personal en esta competencia.

El líder del UAE Team Emirates se convirtió en el pedalista más joven en ganar su quinto Tour de Francia a sus casi 28 años. Superó la marca de Eddy Merckx a los 29 en 1974, hecho que lo ratifica como el más exitoso en el último tiempo. No hubiera sido una realidad sin la compañía de Isaac del Toro, su gregario, quien se adueñó de un podio histórico.

Seguido de Remco Evenepoel, el portador del segundo lugar, Del Toro certificó su presencia en la élite del ciclismo mundial. Después de terminarse el Tour de Francia, así quedaron las clasificaciones:

Etapa 21 del Tour de Francia 2026: ¿Quién ganó el recorrido en París?

Respecto a la última fracción, Mathieu Van Der Poel ganó en una estrecha definición de photo finish ante Jasper Philipsen y Mads Pedersen. Preciso se había descolgado kilómetros atrás junto a Pogacar, pero el neerlandés demostró tener más piernas para finalizar con broche de oro. Fue un impresionante y emotivo final de carrera.

Pos. Ciclista Tiempo o diferencia 1 Mathieu Van Der Poel 1:58:49 2 Jasper Philipsen ” 3 Mads Pedersen ” 4 Max Kanter ” 5 Ben Healy ” 6 Matej Mohoric ” 7 Rick Pluimers ” 8 Anthony Turgis ” 9 Milan Fretin ” 10 Clément Russo ”

Clasificación general del Tour de Francia 2026

Aunque Isaac del Toro se quedó fuera de la pelea por ganar la etapa, no hubo dificultad para retener la tercera casilla. Los tiempos de la general fueron respetados por lo hecho en toda la competición, por lo que el fiel amigo de Pogacar celebró en el podio.

Pos. Ciclista Tiempo o diferencia 1 Tadej Pogacar 73:56:26 2 Remco Evenepoel +6:26 3 Isaac del Toro +9:42 4 Paul Seixas +11:56 5 Lenny Martínez +13:02 6 Mattias Skjelmose +14:59 7 Juan Ayuso +17:48 8 Richard Carapaz +20:00 9 Tom Pidcock +29:28 10 Jordan Jegat +33:21

Isaac de Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Quién fue el líder de los jóvenes y cómo quedó el ciclista mexicano en la etapa 21?

Así como logró el tercer puesto, Del Toro también se lleva a la casa el maillot de los jóvenes. El mexicano superó por 2:14 a Paul Seixas, quien jugaba de local y también se perfila como una de las grandes proyecciones. Hay futuro garantizado después de Pogacar.

Pos. Ciclista Tiempo o diferencia 1 Isaac del Toro 74:06:08 2 Paul Seixas +2:14 3 Lenny Martínez +3:20 4 Juan Ayuso +8:06 5 Davide Piganzoli +54:01

Te puede interesar: