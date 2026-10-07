¡El más veloz de Europa! Primoz Roglic se consagra campeón de la contrarreloj en su tierra natal

Primoz Roglic gana la medalla de oro en la contrarreloj masculina de los Campeonatos Europeos 2026.

Primoz Riglic, ciclista esloveno | JURE MAKOVEC / AFP

Por estos días se vienen desarrollando los Campeonatos Europeos de Ruta 2026, los cuales tuvieron su cierre este 7 de octubre con las pruebas de contrarreloj para todas las categorías de varones y mujeres. En la élite un corredor de alto kilometraje se quedó con el primer lugar, siendo este el esloveno Primoz Roglic.

El recorrido para los hombres constó de 22 kilómetros de distancia con dos repechos más o menos sobre la mitad del trazado, uno al 10.2 % de inclinación y el otro al 4.7 %. Ya luego vino un ligero descenso y hasta la línea de meta fue llano, todo esto por la localidad de Sencur, precisamente una zona de Eslovenia.

Para ‘Rogla’ era especial correr en su tierra y poder quedarse con el maillot luego de intentarlo en la prueba de ruta en la cual finalizó décimo y que ganó el belga Remco Evenepoel, una de las ausencias notables en esta CRI. El pedalista del Red Bull se bajó de su participación porque quiso terminar su preparación para el Giro de Lombardia.

Ese panorama era el ideal para Primoz, pues no tenía al ciclista que en la actualidad domina a su antojo esas contrarreloj, aunque debía batirse contra otros especialistas. En meta Roglic paró el cronómetro en 28 minutos con 16 segundos, marca que ningún otro corredor logró superar, lo que le adjudicó el oro. Los franceses Bruno Armirail y Maxime Decomble completaron el podio a 6″ y 28″, respectivamente.

Esta es la segunda presea dorada que consigue en este tipo de pruebas teniendo en cuenta la que logró en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. “Es una sensación increíble. Por supuesto, es mi victoria, pero también es para toda la gente que estuvo a lo largo del recorrido y para todos los que hicieron posible que el Campeonato Europeo se celebrara en Eslovenia. Es una forma magnífica de terminar”, dijo para las redes oficiales del Red Bull.

Marlen Reusser, la más veloz en las damas élite

En cuanto a las mujeres, que también hicieron ese mismo trazado de los varones, la suiza Reusser fue quien registró el mejor tiempo al parar el cronómetro en 30 minutos con 30 segundos. Demi Vollering, que ganó la ruta, finalizó segunda a 23″ y la francesa Juliette Berthet tercera a 1’10” de diferencia.

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Vale la pena mencionar que los ganadores de la prueba ahora portarán un maillot especial que los va a identificar como los campeones europeos de la modalidad en las distintas carreras que digan presente. Eso sí, la vigencia es de un año porque en 2027 se hace una nueva edición y podrían repetir o ceder el trono.

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