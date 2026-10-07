Ángel Sepúlveda asegura que Tala Rangel y Diego Campillo no se van a caer tras sus errores con la Selección Mexicana

El delantero habla previo al Clásico Tapatío, el primer partido tras la Fecha FIFA en la que dos de sus compañeros cometieron fallos importantes en el partido ante Estados Unidos

Chivas respalda a Campillo y Rangel pese a los errores | Imago7/Captura Chivas TV

Chivas regresa a la actividad del Apertura 2026 con una edición más del Clásico Tapatío, que será el primer partido del equipo tras una Fecha FIFA en la que el equipo rojiblanco vio a Raúl Rangel y Diego Campillo cometer errores en el partido de la Selección Mexicana ante Estados Unidos. Ángel Sepúlveda, uno de los futbolistas de mayor experiencia del plantel, conoce a sus compañeros y sabe que van a pasar página rápidamente.

“Al final de cuentas son cosas de fútbol, somos seres humanos. Ellos saben que están respaldados por todo el grupo, por todo el equipo, empezando por directiva, cuerpo técnico, compañeros. Sabemos lo importante que son para nosotros. Si en su momento ocupan la ayuda, nosotros estamos para arroparlos, pero creo que son jugadores con mentalidades grandes. No por eso se van a dejar caer; al contrario, sé que vienen con más ganas, quieren seguir demostrando por qué fueron a la selección. Creo que es un tema al que ni siquiera hay que darle mucha importancia”, declaró Sepúlveda en conferencia de prensa este miércoles 7 de octubre.

Las Chivas no llegan en el mejor momento, ya que no pudieron ganar en sus últimos dos partidos antes de la Fecha FIFA, pero Sepúlveda considera que el amistoso ante el América en Estados Unidos les ayudó a tomar confianza de cara al reinicio de la Liga MX.

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“Nosotros tomamos el partido muy en serio, independientemente de que fuera amistoso. El equipo se comportó muy bien y creo que ese tipo de partidos no tienen nada de amistoso. Veníamos de dos partidos que no habían sido de lo mejor, que nos ayudara en el tema de la motivación y un poco de la confianza también. Ahora viene este partido de liga tan importante y tan trascendente que tenemos el fin de semana. Vamos a buscar ganarlo, tenemos con qué, tenemos las herramientas”, declaró.

“A veces decimos o sentimos que ganar partidos es sencillo, pero no lo es. Nos tocó a nosotros estos dos últimos partidos empatar y perder. Nos toca el orgullo, esa es la verdad. Nosotros queremos estar en lo alto de la tabla, queremos ganar siempre. No es sencillo, pero nosotros estamos trabajando con la humildad y con el sacrificio que se tiene que tener, enfocados en buscar la victoria. Queremos seguir en lo alto de la tabla y para eso hay que ganar y vamos a hacerlo todo para que así sea”, agregó Sepúlveda.

Sepúlveda quiere demostrar que el Jalisco también es casa de las Chivas

El Estadio Jalisco será la sede del partido de este fin de semana, en lo que sería una de las últimas ediciones del Clásico Tapatío que tendrá este recinto, ya que el Atlas estrenaría un nuevo estadio en el futuro, por lo que Sepúlveda y las Chivas tienen el objetivo de ganar en este campo.

“Con el hambre, con las ganas de jugar este juego. Es un partido distinto, obviamente lo vemos como motivación. Nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo, queremos ganar, queremos ir y demostrar que estamos en Guadalajara, que es nuestra casa, que vamos a ir con nuestra afición. Nos sentimos respaldados y también queremos que nuestra gente se sienta así, que se sienta representada dentro de la cancha. Creo que esa es la convicción que tiene el equipo. Vamos a ir y vamos a hacer nuestro juego, esa es la realidad; vamos a intentar seguir como lo venimos haciendo, haciendo bien las cosas. Sabemos que va a ser un partido duro, es un clásico, y hay que jugarlo como tal”.

“Obviamente nosotros siempre vamos con ganas de jugar. Sabemos lo que representa el Estadio Jalisco, siempre también respetando al rival de la mejor manera, que es jugando al fútbol, entregándonos al máximo y tratando siempre de dar los resultados que pretende el club. Sabemos lo importante y la trascendencia que tiene este juego, así que nosotros estamos motivados, estamos enfocados en buscar la victoria”, agregó.

En su último partido ante el Atlas en el Clausura 2026, Sepúlveda fue el autor de uno de los goles con los que las Chivas ganó el partido y espera repetirlo el sábado: “Siempre en lo personal es importante el poder hacer gol. Yo trato siempre de dar lo mejor, intentando siempre ayudar a mi equipo; esa es la fórmula que yo siempre he tenido. Es un partido muy importante, lo manejamos de esa manera independientemente del rival en turno. En esta ocasión pues es un clásico, el Clásico Tapatío, que tiene esa importancia. Nosotros queremos esos tres puntos, obviamente, queremos hacer bien las cosas, queremos seguir en lo alto de la tabla y bueno, ¿qué mejor motivación que esta, que enfrentarnos al Atlas?“.

Las Chivas saben que todos los rivales les juegan al máximo, más cuando se trata de un Clásico: “Al final de cuentas, nosotros nos preocupamos por Guadalajara, todo lo que representa. Yo creo que todos los que se enfrentan a Chivas de alguna manera están motivados, siempre nos quieren ganar, eso es una realidad. Nosotros no nos escondemos, no tenemos miedo; al contrario, queremos ir a jugar el partido, queremos ser nosotros, queremos representar a Chivas, que se sienta que el escudo es grande”.

Sobre las bajas que podrían tener ante el Atlas, Sepúlveda cree que hay profundidad en el equipo para jugar de la misma manera: “Al jugador que no le toque o que no pueda estar, tenemos que respaldarlo; nosotros somos un equipo y tratamos de que las bajas o ausencias que pueda haber en su momento se noten lo menos posible. Por eso somos un equipo tan vasto, entonces estamos tranquilos y confiados en que podemos hacer bien las cosas, esperando que sea de esa manera“.