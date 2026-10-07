Argentina golea a China y se corona en la Vertex Cup 2026

Tobías Goytía, Alan Alcaraz y Emiliano Barrionuevo fueron los encargados de anotar para el 3-0 del triunfo de la escuadra sudamericana

Argentina es campeón de la Vertex Cup 2026. | Captura Claro Sports

La selección de Argentina sub 17 se proclamó campeona de la Vertex Cup 2026, después de derrotar 3-0 a China en el The SkyEx Community Stadium de Londres. El equipo dirigido por Diego Placente cerró el cuadrangular sin derrotas y se quedó con el título como parte de su preparación rumbo al Mundial de la categoría.

Los goles de la Albiceleste fueron obra de Tobías Goytía (4′), Alan Alcaraz de penal (45+2′) y Emiliano Barrionuevo (74′). Argentina llegó a la última jornada con cinco puntos y necesitaba una victoria para asegurar el campeonato, debido a que México era su perseguidor más cercano con cuatro unidades.

El resultado confirmó el cierre positivo del conjunto sudamericano en un torneo en el que enfrentó a México, Tanzania y China. La Vertex Cup funcionó como una de las últimas pruebas internacionales del plantel antes de su participación en el Mundial sub 17 de Qatar.

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Argentina comenzó su camino en Londres con un empate 2-2 frente a México. La Albiceleste llegó a estar dos goles abajo, pero logró igualar con anotaciones de Galo Escobar y Mateo Santa María, antes de imponerse en tanda de penales con cuatro atajadas del arquero Valentín Reigia.

En su segundo compromiso, el equipo de Placente volvió a remontar. Tanzania tomó ventaja de 2-0, pero dos goles de Mateo Sánchez y una anotación de Tobías Goytía en tiempo agregado permitieron a Argentina ganar 3-2 y llegar a la última fecha con posibilidades de conquistar el torneo.

Frente a China, el seleccionado argentino necesitaba ganar para no depender de otros resultados y cumplió con el objetivo. El 3-0 le permitió terminar la Vertex Cup con dos victorias en tiempo reglamentario y un triunfo por penales, suficiente para quedarse con el primer lugar del cuadrangular.

El título también dio continuidad al proceso de preparación de la generación dirigida por Placente. La convocatoria incluye jugadores de clubes como River Plate, Boca Juniors, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield, Independiente, Talleres, Newell’s, Lanús, Banfield y Huracán, además de futbolistas que militan en Juventus, Villarreal y Real Madrid.

Argentina ahora dirigirá su atención al Mundial sub 17 de Qatar, programado del 19 de noviembre al 13 de diciembre. La Albiceleste quedó ubicada en el Grupo C, donde enfrentará a Australia el 19 de noviembre, Mozambique el 22 y Dinamarca el 25.

La Vertex Cup dejó además respuestas para el cuerpo técnico en distintos escenarios: una remontada y definición por penales ante México, otra reacción frente a Tanzania y una victoria por tres goles ante China. Con ese recorrido, Argentina cerró su gira por Londres con el trofeo antes del tramo final de preparación para la Copa del Mundo.