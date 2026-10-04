Pogacar renuncia al cierre de temporada y prioriza su recuperación rumbo a 2027

El cinco veces campeón del Tour reconoció que todavía pensaba competir hace dos semanas, pero optó por no correr riesgos

Tadej Pogacar/ JOSE JORDAN / AFP.

Tadej Pogacar cerrará 2026 lejos del protagonismo que había marcado su calendario. El esloveno, uno de los nombres centrales de la temporada, vio alterados sus planes después de la caída sufrida en la Vuelta a España, accidente que no solo terminó con sus opciones en la clasificación general, sino que también lo obligó a renunciar a varias de las grandes citas del cierre de año.

Las consecuencias físicas fueron importantes. Pogacar sufrió una fractura desplazada en la clavícula izquierda, una fractura estable en la vértebra cervical C7 y varias abrasiones, lesiones que llevaron tanto al corredor como al UAE Team Emirates-XRG a replantear por completo su regreso a la competencia.

Durante algunos días existió la posibilidad de que acelerara su recuperación para disputar el Mundial, el Campeonato de Europa y el Giro de Lombardía. El calendario parecía especialmente atractivo para el esloveno, con recorridos que podían adaptarse a sus características y con varias pruebas en las que partía como una de las principales referencias.

Sin embargo, el proceso de recuperación terminó imponiendo otra lógica. Aunque Pogacar comenzó pronto a trabajar en rodillo y después regresó a la carretera, la prioridad pasó a ser recuperar por completo su condición física antes de volver a competir. El objetivo dejó de estar en salvar el final de 2026 y comenzó a trasladarse hacia la temporada 2027.

Su ausencia se hizo especialmente visible en el Campeonato de Europa disputado en Eslovenia. Pogacar no pudo tomar la salida frente a su público en una prueba que terminó con victoria de Remco Evenepoel, quien se impuso después de un cierre en el que Giulio Ciccone también tuvo protagonismo.

Aun sin competir, Pogacar sí estuvo presente en el evento. Antes de la carrera recorrió parte del circuito en un vehículo de la organización y recibió una ovación de los aficionados eslovenos, en una jornada que también sirvió para mostrar el respaldo que mantiene después de una temporada condicionada por la lesión.

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“Solo llevo rodando una semana, pero quería estar aquí. Sé que mi estado de forma es muy pobre ahora mismo y no quería competir así”, explicó Pogacar en declaraciones a Eurosport. El propio ciclista reconoció que todavía había contemplado la posibilidad de disputar el Europeo pocos días antes.

“Hace una o dos semanas, mi objetivo era estar”, añadió el esloveno, quien finalmente optó por no asumir riesgos. Con ello, Pogacar cerrará el año sin competir en algunas de las pruebas más importantes del calendario de otoño y centrará ahora su preparación en recuperar sensaciones de cara al próximo curso.

El horizonte apunta ya a 2027, una temporada en la que volverán a aparecer objetivos de peso en su agenda. Entre ellos podrían estar la París-Roubaix, la búsqueda de un sexto Tour de Francia y una posible vuelta a la Vuelta a España, siempre dependiendo de cómo avance su recuperación y de la planificación definitiva de UAE.