Remco Evenepoel convierte el drama en oro: caída, remontada y victoria con photofinish en el Campeonato Europeo de Ciclismo

Remco Evenepoel volvió a demostrar que es uno de los mejores ciclistas del mundo tras conquistar el título europeo en la jornada de este 4 de octubre

Remco Evenepoel, campeón europeo | Reuters

Remco Evenepoel ya tiene la pieza que faltaba en su colección. El belga se proclamó en el Campeonato Europeo de Ciclismo en Ruta 2026 este 4 de octubre tras imponerse a Giulio Ciccone en un desenlace que requirió un photofinish. Después de 196.3 kilómetros, 2,512 metros de desnivel y cinco ascensiones a Možjanca, la diferencia entre el oro y la plata resultó prácticamente imperceptible. Durante varios minutos, ninguno de los dos supo quién había cruzado primero la línea en uno de los finales más dramáticos de este 2026 dentro del ciclismo internacional.

La carrera tomó forma en los exigentes circuitos finales, donde la dureza de Možjanca redujo poco a poco el grupo de favoritos. Bélgica asumió buena parte del control durante la jornada, mientras Italia también ganó protagonismo conforme avanzaban los últimos metros. La escapada inicial nunca consiguió una ventaja decisiva y el ritmo del pelotón terminó por dejar fuera de la pelea a varios nombres importantes, entre ellos Juan Ayuso. Mads Pedersen, una de las opciones para un desenlace al sprint, tampoco pudo mantenerse con los mejores ante las exigencias del recorrido.

El momento que cambió la carrera llegó a unos 38 kilómetros de la meta. Giulio Ciccone lanzó el ataque y Remco Evenepoel respondió de inmediato, pero el belga sufrió una caída poco después de superar al italiano en la subida. El golpe pudo cambiar por completo el destino del campeonato, pero el ‘Chico Maravilla’ volvió a la bicicleta y recuperó el contacto con el grupo de persecución. Apenas un kilómetro después, el campeón mundial volvió a la carga y esta vez solo Ciccone tuvo capacidad para seguir su aceleración. Los dos abrieron un hueco que el resto de los favoritos ya no pudo cerrar.

Con el triunfo cada vez más cerca, Evenepoel y Ciccone protagonizaron un auténtico enfrentamiento táctico. El belga asumió buena parte del trabajo al frente, mientras su rival administró sus fuerzas ante la presencia de su compatriota Christian Scaroni en la persecución. La diferencia creció hasta superar los 45 segundos y dejó claro que el título europeo quedaría entre ambos. Scaroni terminó por asegurar el bronce para Italia, pero la carrera ya tenía definidos a sus dos protagonistas principales.

El último capítulo tuvo un giro inesperado. Giulio Ciccone tomó la delantera en la última curva y lanzó el sprint a unos 300 metros de la meta. El italiano consiguió una pequeña ventaja y por un instante pareció tener el oro en sus manos, pero Remco Evenepoel no cedió. El belga aceleró en los metros finales, recortó la distancia y llegó a la línea prácticamente a la par de su rival. Ninguno celebró: ambos esperaron el veredicto mientras la organización revisaba la imagen definitiva.

El photofinish terminó por darle la razón a Evenepoel, quien completó la prueba en 4:16:37 y añadió el título europeo de ruta a un palmarés que ya incluía grandes conquistas mundiales, olímpicas y nacionales. Ciccone tuvo que conformarse con la plata, mientras Scaroni completó el podio a 59 segundos. Toms Skujiņš fue cuarto e Iván Romeo, quinto. Para Evenepoel, el oro llegó después de una caída, una remontada y un sprint al límite: una victoria que necesitó de una fotografía para encontrar al campeón.

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Resultados del Campeonato Europeo de Ciclismo en Ruta 2026