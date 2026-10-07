¡Con lista en mano! Mohamed responde a rumores sobre salida del Toluca: “He enfrentado a 60 DTs y sigo aquí”

El entrenador recordó que es el técnico con mayor continuidad en la Liga MX durante los últimos dos años

Antonio ‘Turco’ Mohamed respondió a las versiones sobre una posible salida del Toluca y puso sobre la mesa la continuidad que ha tenido al frente de los Diablos Rojos. El entrenador habló este miércoles en conferencia de prensa, a dos días de visitar a Tigres en la jornada 11 del Apertura 2026, con su equipo como líder general con 20 puntos, producto de seis triunfos, dos empates y dos derrotas.

El ‘Turco’ recordó que desde su llegada al Toluca, en diciembre de 2024, se han producido numerosos cambios en los banquillos de la Liga MX. “Se especula todo el tiempo, primero se dice que yo no cumplo los contratos, que soy una persona que se va rápido de los lugares. Entonces ahora vamos a cambiar la pregunta, yo les voy a preguntar a ustedes: ¿Quién es el entrenador en los últimos dos años más longevo en el fútbol mexicano?”.

Mohamed sacó un par de hojas y explicó que realizó un conteo de los entrenadores que han pasado por los equipos de Primera División durante su etapa en Toluca. “Traje anotado, porque me tomé la tarea… Yo estoy acá desde diciembre de 2024 y hemos enfrentado 60 entrenadores: Puebla 5, Santos Laguna 4, San Luis 4, Cruz Azul 4, Monterrey 4, León 4, Pachuca 4, Necaxa 4, Chivas 3, Atlas 3, Tijuana 3, Pumas 3, Tigres 3, Juárez 3, Querétaro 2, América 2. Y Atlante, sería Mazatlán, serían 5 o 4 de Mazatlán, que es Miguel Herrera, que está recién llegado. Pasaron todos esos técnicos y yo sigo en el banquillo de Toluca”.

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El técnico argentino también se refirió a las versiones que desde hace más de un año apuntan a una posible salida del conjunto escarlata. “Ustedes me hacen mala prensa a mí, porque están todo el tiempo diciendo que yo me voy a ir. En algún momento van a acertar, obviamente, porque están diciendo desde junio del 2025 que me voy a ir del equipo”, señaló Mohamed.

El entrenador explicó que su futuro se analiza con la directiva al término de cada torneo y aseguró que actualmente existe satisfacción por su permanencia en el club. “Y seguramente en algún momento me voy a ir. Cuando terminan los torneos siempre hablamos con la directiva qué es lo mejor para todos, y ahí después decidiremos. Pero las especulaciones siempre existen y en este caso me parece que habría que reconocer un poco que estamos acá y somos el único cuerpo técnico que ha durado dos años contra los demás equipos que han tenido esto entrenadores y nosotros seguimos en el puesto”.

Mohamed también destacó que permanece enfocado en la actividad del Toluca y recordó que las versiones sobre su salida ya aparecieron durante el semestre anterior. “En junio se especuló mucho, que si ganábamos la Concacaf o si no ganábamos me iba. Todas las palabras quedaron en la nada porque nosotros seguimos acá”, explicó el entrenador, quien durante su etapa con los Diablos Rojos ha conseguido un bicampeonato de Liga MX, además de un Campeón de Campeones, una Concacaf Champions Cup y una Leagues Cup.

El ‘Turco’ insistió en que no existe una fecha definida para el final de su ciclo con Toluca. “Y ahora en diciembre, seguramente si no me quedo o si me quedo, el que dijo que me voy a ir va a decir ‘yo acerté’ y el que no no va a decir nada, se va a quedar escondido. En algún momento van a acertar porque todos los ciclos se terminan. Y en este caso, el de Toluca no sabemos cuándo se va a terminar, no sabemos”.

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Mientras las versiones sobre su futuro continúan, Mohamed aseguró que está enfocado en la actualidad del Toluca, líder del Apertura 2026 con 20 puntos. “Yo estoy muy contento, estoy muy feliz y enfocado en el torneo y en la copa que tenemos en diciembre jugar”, concluyó el entrenador, que se prepara para visitar a Tigres en la jornada 11.