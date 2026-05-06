Egan Bernal, listo para liderar al Netcompany INEOS en el Giro de Italia 2026

El colombiano será el líder de la escuadra británica, con el antecedente de haber ganado la competición en este equipo en el 2021.

Egan Bernal Giro De Italia / Claro Sports / Stuart Franklin/Getty Images.

Egan Bernal ya se encuentra listo para la disputa de la edición 109 del Giro de Italia. La ‘Corsa Rosa’ de este 2026 iniciará este viernes 8 de mayo desde Nessebar y finalizará en Burgas, ambas ciudades ubicadas en Bulgaria. Serán 147 kilómetros de recorrido con 2 puertos de montaña de cuarta categoría y 2 sprints.

A tempranas horas de este miércoles el zipaquereño escribió un mensaje sobre las sensaciones de la partida en la primera ‘grande’ de la temporada “Listos para un nuevo Giro De Italia, va a ser un mes muy intenso. Manden buena vibra…”. “Postal del Giro de Bulgaria”, redactó por su parte el Netcompany INEOS en redes sociales.

Cabe mencionar que el Netcompany INEOS presentó una gran nómina para ir nuevamente por la conquista del Giro de Italia, junto con Egan Bernal estarán: Thymen Arensman (Países Bajos), Filippo Ganna (Italia), Jack Haig (Australia), Magnus Sheffield (Estados Unidos), Embret Svestad-Bardseng (Noruega), Connor Swift (Gran Bretaña) y Ben Turner (Gran Bretaña).

Egan Bernal llega a esta 109° edición de la ‘Corsa Rosa’, como el último pedalista de la escuadra británica que ganó una ‘grande’. El colombiano se coronó campeón precisamente del Giro de Italia 2021, después de una muestra de autoridad sobre Damiano Carusso (Bahrain – Victorious), quien quedó en el segundo lugar a 1:22 y Simon Yates (Team BikeExchange) en el tercero a 4:12 del cundinamarqués.

¿Cuántos colombianos correrán el Giro de Italia 2026?

Además de Egan Arley Bernal, también estará Santiago Buitrago, el bogotano liderará al Bahrain – Victorious en esta ronda europea, confirmando el gran momento que ha vivido últimamente su carrera. El grupo lo finaliza Einer Rubio (Movistar Team), el boyacense ha sido 2 veces top 10 de manera consecutiva en las anteriores ediciones, pero esta vez buscará algo más.

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