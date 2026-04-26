Egan Bernal saca la cara por Colombia y es top 5 en la Lieja-Bastoña-Lieja 2026

Después de su participación en el Tour de Los Alpes, el campeón del Tour de Francia quedó listo para el encare del Giro de Italia.

Egan Bernal, ciclista colombiano | Luca Bettini / AFP

Este domingo se desarrolló la 112° edición de la la Lieja-Bastoña-Lieja. Fueron 259.2 kilómetros de recorrido en tierras belgas. La fracción contemplaba varios tramos de montaña y el final con unos pequeños terrenos de plano decantaron al campeón de este 2026. El cual fue Tadej Pogacar, el líder del UAE Team Emirates – XRG vuelve a enviar un mensaje a sus rivales.

Lieja Bastoña Lieja 2026 / procyclingstats.com.

En cuanto a la participación colombiana Egan Bernal (INEOS Grenadiers) fue el que mejor rendimiento registró. El único latinoamericano de la historia en coronarse en el Tour de Francia cruzó la meta a 1:42 de Pogacar y fue quinto, le faltaron pocas milésimas de segundo para ser podio, ya que cruzó con el mismo tiempo de Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) quien fue tercero.

El bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) fue 22 en la clasificación general final, con el mismo tiempo de Bernal. El soachuno Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) quedó de 42 a 5:33 del esloveno campeón y por último el cundinamarqués Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) llegó de 93 a 16:08 de Pogacar.

Clasificación de los colombianos en la Lieja-Bastoña-Lieja 2026

Posición Nombre Equipo Tiempo 5. Egan Bernal INEOS Grenadiers 1:42 22. Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 1:42 42. Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe 5:33 93 Brandon Rivera INEOS Grenadiers 16:08

Cabe mencionar que Egan Bernal viene de participar en el Tour de Los Alpes, el zipaquereño fue segundo en la clasificación general final y después de lo que fue su destacada participación en esta Lieja-Bastoña-Lieja, podría decirse que finalizó con su preparación para lo que será la disputa del Giro de Italia.

La ‘Corsa Rosa’ en su edición número 109, estará iniciando el próximo el próximo 8 de mayo en Bulgaria, con 147 kilómetros entre Nessebar y Burgas. Competición que el colombiano ya supo ganar, lo hizo en el año 2021 y se convirtió en el segundo pedalista ‘cafetero’ en lograrlo, después de lo hecho por Nairo Quintana en 2014.

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