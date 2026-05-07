Giro de Italia 2026: recorrido, etapas y equipos confirmados; todo sobre la Corsa Rosa y dónde ver en vivo

Con más de un siglo de tradición, el Giro de Italia reúne grandes hazañas, leyendas del ciclismo y datos históricos que han marcado la evolución de la Corsa Rosa.

Giro de Italia 2026 | AFP y Claro Sports.

Falta muy poco para el inicio de una nueva edición del Giro de Italia, la tradicional y exigente Corsa Rosa, que en esta ocasión promete un espectáculo de primer nivel gracias a un cartel de lujo. Entre los grandes candidatos ya aparecen nombres de peso dentro del pelotón internacional. Figuras como Jonas Vingegaard, Joao Almeida, Giulio Pellizzari, Egan Bernal, parten, en principio, como algunos de los principales aspirantes a luchar por la clasificación general, en una edición que se anticipa altamente competitiva y con varios equipos dispuestos a pelear desde la primera hasta la última etapa.

¿Cuántas etapas hay en el Giro de Italia 2026, cuál es el recorrido de cada una de las etapas y cuándo empieza?

El Giro de Italia 2026 comenzará el viernes 8 de mayo y finalizará el domingo 31 del mismo mes, en una edición que contará con 21 etapas y un recorrido total de aproximadamente 3.468 kilómetros. La carrera tendrá un arranque poco habitual, con salida en Nessebar (Bulgaria), antes de trasladarse al territorio italiano, donde se desarrollará la mayor parte del trazado hasta la tradicional llegada en Roma.

El diseño de esta edición combina variedad y dureza, con siete finales en alto que serán determinantes para la lucha por la clasificación general, además de una larga contrarreloj que podría marcar diferencias clave entre los favoritos. El recorrido se caracteriza por un inicio exigente en los Balcanes y una tercera semana de alta montaña que, como es habitual, promete ser decisiva para definir al campeón de la ‘maglia rosa’.

Etapa 1. Nessebar-Burgas, 156 km

Etapa 1, Giro de Italia | Giro de Italia Oficial.

Etapa 2. Burgas-Veliko Tarnovo, 220 km

Etapa 2 del Giro de Italia | Giro de Italia Oficial.

Etapa 3. Plovdiv-Sofía, 174 km

Etapa 3 del Giro de Italia | Giro de Italia Oficial.

Etapa 4. Catanzaro-Cosenza, 144 km

Etapa 4 del Giro de Italia | Giro de Italia Oficial.

Etapa 5. Praia a Mare-Potenza, 204 km

Etapa 5 del Giro de Italia | Giro de Italia Oficial.

Etapa 6. Paestum-Nápoles, 161 km

Etapa 6 del Giro de Italia | Giro de Italia Oficial.

Etapa 7. Formia-Blockhaus, 246 km

Etapa 7 del Giro de Italia | Giro de Italia Oficial.

Etapa 8. Chieti-Fermo, 159 km

Etapa 8 del Giro de Italia | Giro de Italia Oficial.

Etapa 9. Cervia-Corno alle Scale, 184 km

Etapa 9 en el Giro de Italia | Giro de Italia Oficial.

Etapa 10. Viareggio-Massa, 40,2 km

Etapa 10 Giro de Italia | Giro de Italia Oficial.

Etapa 11. Porcari-Chiavari, 178 km

Etapa 11 del Giro de Italia | Giro de Italia.

Etapa 12. Imperia-Nueva Liguria, 177 km

Etapa 12 del Giro de Italia | Giro de Italia Oficial.

Etapa 13. Alejandría-Verbania, 186 km

Etapa 13 del Giro de Italia | Giro de Italia Oficial.

Etapa 14. Aosta-Pila, 133 km

Etapa 14 del Giro de Italia | Giro de Italia Oficial.

Etapa 15. Voghera-Milán, 136 km

Etapa 15 del Giro de Italia | Giro de Italia Oficial.

Etapa 16. Bellinzona-Cari, 113 km

Etapa 16. del Giro de Italia | Giro de Italia Oficial.

Etapa 17. Cassano d’Adda-Andalo, 200 km

Etapa 17 del Giro de Italia | Giro de Italia Oficial.

Etapa 18. Fai della Paganella-Pieve di Soligo, 167 km

Etapa 18 del Giro de Italia | Giro de Italia Oficial.

Etapa 19. Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè)

Etapa 19 del Giro de Italia | Giro de Italia Oficial.

Etapa 20. Gemona del Friuli-Piancavallo, 199 km

Etapa 20 del Giro de Italia | Giro de Italia Oficial.

Etapa 21. Roma-Roma, 131 km

Etapa 21 del Giro de Italia | Giro de Italia Oficial.

Equipos confirmados y qué ciclistas colombianos participan en la Corsa Rosa 2026

El Giro de Italia 2026 contará con 23 equipos participantes, entre ellos 18 escuadras WorldTour y 5 ProTeams invitados, conformando un pelotón de alto nivel para la Corsa Rosa.

Entre los principales equipos destacan formaciones como UAE Team Emirates-XRG, Visma | Lease a Bike, INEOS Grenadiers, Red Bull-BORA-hansgrohe, Soudal Quick-Step y Movistar Team, junto a otras escuadras habituales del WorldTour y algunos equipos invitados que completan la nómina.

Los colombianos que participarán por la ‘maglia rosa’ serán:

Egan Bernal.

Santiago Buitrago.

Einer Rubio.

¿Quién transmite en vivo el Giro de Italia y dónde mirar por TV y online?

El Giro de Italia 2026, que se disputará del 8 al 31 de mayo, contará con una amplia cobertura internacional en distintas plataformas. A nivel global, la transmisión estará principalmente a cargo de Eurosport y HBO Max (en sus planes Estándar y Premium), que ofrecerán la señal en directo en gran parte del mundo.

En Latinoamérica, la carrera podrá verse a través de DirecTV (DGO), mientras que en México y Centroamérica la cobertura estará disponible en Claro Sports, tanto en su sitio web como en su canal de YouTube, permitiendo seguir en vivo cada etapa de la Corsa Rosa.

En Colombia, Caracol TV, RCN y Directv Sports serán los canales encargados de transmitir esta carrera.

Recuerda que podrás seguir todas las etapas, kilómetro tras kilómetro, por Claro Sports.

¿Quiénes son los favoritos para la Maglia Rosa y por qué?

Para el Giro de Italia 2026, que se disputará del 8 al 31 de mayo, el gran favorito indiscutible para quedarse con la ‘maglia rosa’ es el ciclista danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), quien parte como la principal referencia en la lucha por la clasificación general.

Su condición de favorito se sustenta en su rendimiento en grandes vueltas y en la fortaleza de su equipo, lo que lo coloca en el centro de todas las miradas para intentar dominar la Corsa Rosa desde las primeras etapas hasta la definición en Roma.

10 datos del Giro de Italia que seguramente no conocías

El Giro de Italia nace el 13 de mayo de 1909 impulsado por el periódico La Gazzetta dello Sport, con una primera edición compuesta por 8 etapas y un recorrido total de 2.448 kilómetros. En aquella histórica carrera tomaron la salida 127 corredores, pero solo 49 lograron completar el trazado, coronándose como primer ganador el italiano Luigi Ganna, quien dejó una recordada frase al final de la prueba: “Me duele el culo”.

Con el paso del tiempo, la competencia fue creciendo en dureza y prestigio, hasta vivir una de sus ediciones más extremas en sus primeros años, con etapas que podían superar las dieciocho horas de duración. También ha dejado hitos importantes en la historia del ciclismo: en 1924, Alfonsina Strada se convirtió en la primera y única mujer en participar en el Giro, finalizando la carrera por su cuenta pese a su descalificación, lo que le valió una cálida acogida en Milán.

En cuanto a símbolos, el icónico maillot rosa (maglia rosa) comenzó a utilizarse en 1931 como distintivo del líder de la clasificación general, en honor al color de las páginas de La Gazzetta dello Sport, organizadora del evento. A lo largo de su historia, el Giro también ha dejado récords destacados: Fausto Coppi fue el vencedor más joven en 1940 con 20 años, mientras que Gerbi compitió con 47 años en 1932 como el más veterano. Entre los ciclistas más laureados figuran Alfredo Binda, Fausto Coppi y Eddy Merckx, todos con cinco títulos, mientras que en el ciclismo español destacan Miguel Induráin, ganador en 1992 y 1993, y Alberto Contador, campeón en 2008.

Te puede interesar: