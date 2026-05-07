Todo listo para el Giro de Italia 2026: favoritos al título en la ‘Corsa Rosa’

En Claro Sports repasamos el listado de los ciclistas que se perfilan para quedarse con el trofeo dorado en Roma.

Favoritos al Giro de Italia / Chat GPT – Claro Sports.

Este viernes 8 de mayo se le dará inicio al Giro de Italia 2026. La edición 109 de la ‘Corsa Rosa’ espera dar millones de emociones a cada una de las escuadras, ciclistas y todos los fanáticos del deporte de las bielas alrededor del mundo. Como de costumbre será la primera ‘grande’ que se dispute en una temporada del World Tour.

Aprovechando la disputa de esta competición, en Claro Sports analizamos la nómina de favoritos que tendrá la competición y quién podría ser el deportista que levante la corona tras 21 interesantes jornadas y cuando la carrera llegue a Roma.

Jonas Vingegaard

Foto: REUTERS/Manon Cruz/

Sin lugar a dudas el danés y líder del Team Visma | Lease a Bike es la principal carta para quedarse con la corona del Giro de Italia. El ciclista de 29 años está teniendo un 2026 de ensueño, ya que viene de ganar la Vuelta Ciclística a Cataluña y la París-Niza, 2 de las grandes competencias que abrieron la temporada ciclística.

Además, un tema no menor que será importante para le transcurrir de toda la competencia es la ausencia de Tadej Pogacar, denominado desde hace varios años como el mejor ciclista de los últimos tiempos, y no de los mejores de la historia, la falta del esloveno le dará ‘vía libre’ a Vingegaard para que se quede con el título en la capital italiana.

Egan Bernal

Egan Bernal, pedalista del INEOS – Manon Cruz, Reuters.

El zipaquereño está teniendo su mejor momento, después de lo que fue su aparatoso accidente al norte de Bogotá a inicios del 2022, cuando entrenaba y se estrelló con un vehículo de transporte público. El colombiano ya sabe lo que pesa el trofeo del Giro de Italia, tras haber sido campeón en la edición del 2021.

Bernal, llega con ‘aire en la camiseta’ a la disputa de este Giro, ya que al inicio del 2026 participó en los Nacionales de Rut en Colombia: allí quedó 5 en la prueba de Contrarreloj y en la de Ruta se quedó con la medalla de oro. También participó en el Tour de los Alpes y la Lieja-Bastoña-Lieja, en ambas competiciones terminó de quinto en la clasificación general.

Adán Yates

Con un podio en el Tour de Francia (tercer lugar), el pedalista de quiere dar el batacazo en esta edición 109 de la ‘Corsa Rosa’. En lo que va del 2026 ha competido en Santos Tour Down Under, Mapei Cadel Evans Great Ocean Road Race – Men, Muscat Classic, Tour de Omán, UAE Tour y O Gran Camiño, siendo este último su primer trofeo de la temporada.

Sobre los hombros de Yates pesa una maleta muy importante, debe llevar el nombre del equipo UAE Team Emirates – XRG adelante y sobre todo saber reemplazar el nombre de Tadej Pogacar, el esloveno y toda la escuadra de los Emiratos Árabes Unidos decidieron que el gran líder del equipo se siguiera preparando para la disputa del Tour de Francia.

Giulio Pellizzari

Giulio Pellizzari Red Bull / LUCA BETTINI / AFP.

Oriundo de San Severino Marche, el joven ciclista de 26 años espera hacer una gran actuación en este Giro de Italia. En su corta trayectoria ya cuenta con una victoria de etapa en una ‘grande’, lo hizo en la Vuelta a España 2025 cuando conquistó la jornada 17 entre O Barco de Valdeorras y Alto de El Morredero.

Pellizzari también tendrá que buscar dejar en alto el nombre del Red Bull – BORA – hansgrohe, ante la falta que hará en el equipo el capo de la cuadrilla: Primoz Roglic, el esloveno tiene otros planes para este 2026, como la disputa de a Vuelta a España.

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