Isaac del Toro será el embajador honorario en la histórica Granfondo Nove Colli

El ciclista de Ensenada, Baja California fungirá como embajador honorario del evento y tendrá actividades con aficionados durante todo el fin de semana

El mexicano será el invitado de honor | MARCO BERTORELLO / AFP

Isaac del Toro continúa consolidándose como una de las figuras del ciclismo internacional. El mexicano del UAE Team Emirates fue anunciado como invitado especial para la edición 55 de la Granfondo Nove Colli, uno de los eventos de ciclismo amateur más reconocidos de Europa, que se celebrará el próximo domingo 24 de mayo en Cesenatico, Italia.

La presencia del ciclista bajacaliforniano representa uno de los grandes atractivos del evento, que cada año reúne a miles de participantes en las carreteras de la región de Romaña. Del Toro no solo tomará parte en la salida de la competencia, sino que además tendrá actividades con aficionados durante todo el fin de semana.

Actualmente ubicado entre los mejores ciclistas del ranking UCI, el mexicano atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera tras sus actuaciones en la temporada 2026, donde logró victorias destacadas con el UAE Team Emirates y confirmó su crecimiento dentro del pelotón internacional.

La organización de la Nove Colli confirmó que Isaac del Toro fungirá como embajador honorario del evento y estará presente desde el sábado en el Nove Colli Village, donde convivirá con aficionados y participará en actividades especiales relacionadas con la competencia.

El vínculo del mexicano con la región también ha sido clave para su presencia en la carrera. Del Toro reside actualmente en San Marino y suele entrenar con frecuencia en las carreteras de Romaña, por lo que ya conoce varios de los ascensos y tramos más representativos del recorrido.

La Granfondo Nove Colli es considerada una de las pruebas más emblemáticas del ciclismo amateur internacional y desde hace más de cinco décadas se convirtió en un punto de reunión para ciclistas de distintas partes del mundo. Su recorrido atraviesa algunas de las rutas más conocidas de la zona y combina montaña, resistencia y tradición.

La participación de Isaac del Toro también refleja el impacto que ha tenido el mexicano dentro del ciclismo mundial en los últimos meses. Con apenas 22 años, el corredor del UAE Team Emirates ya es señalado por distintos especialistas como uno de los nombres con potencial para pelear por grandes vueltas en el futuro.

El evento en Cesenatico servirá además como parte de la preparación del mexicano rumbo a la parte más importante del calendario europeo de verano, junto a Tadej Pogacar en el Tour de Francia 2026.

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