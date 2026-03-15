Santiago Buitrago, sólido en la Tirreno-Adriático: finaliza en el séptimo lugar

Su reciente participación en territorio italiano deja un buen sabor de boca en el inicio de la temporada.

Santiago Buitrago | Martin Silva Cosentino/NurPhoto/NurPhoto via AFP.

El hombre del momento es Isaac del Toro. Mientras que Jonas Vingegaard firmaba un triunfo inédito para su carrera en la Paris-Nice, en otro punto de Europa, el pedalista mexicano conquistó la Tirreno-Adriático. Sin duda, el certamen le deja un buen sabor a Latinoamérica no solo por el mexicano, sino por la buena actuación de Santiago Buitrago.

Del Toro firmó 28 horas, 2 minutos y 14 segundos en la clasificación acumulada. El segundo mejor latinoamericano fue Buitrago, el hombre del Bahrain-Victorious y quien tomó la bandera de su escuadra. A 1:49 quedó el bogotano del campeón de la carrera.

Luego de que Egan Bernal, tras haber confirmado presencia en el certamen, sufriera una lesión que le cambiara los planes, Buitrago se perfilaba como la carta principal de Colombia al lado de Nairo Quintana. Por los lados del boyacense, referente del Movistar Team, quedó de 19°, muy lejos, a 7:15 del líder.

Santiago Buitrago, pedalista colombiano. – Reuters.

Quizá Buitrago no brilló en las primeras etapas. Le acreditaba el título del Trofeo Laigueglia, disputado a pocos días del inicio de la tradicional Tirreno-Adriático. El despegue del cafetero se dio en la sexta etapa, la reina, donde arañó el sexto lugar. Respecto a la última etapa, el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) resolvió el epílogo mostrando su experiencia en el embalaje.

Seguido de Buitrago y Nairo Quintana, el pedalista Brandon Rivera (INEOS) terminó en la 76° posición a 50:28 del campeón. Así se cierra la participación de colombianos, recordando que Fernando Gaviria, del Caja Rural, abandonó la competencia.

Clasificación general tras la etapa 7 de la Tirreno-Adriático 2026

Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) — 28:02:14 Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) — a 0:40 Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) — a 0:42 Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) — a 1:14 Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) — a 1:21 Giulio Ciccone (Lidl – Trek) — a 1:26 Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) — a 1:49 Ben Healy (EF Education – EasyPost) — a 1:55 Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) — a 2:02 Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) — a 2:06

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