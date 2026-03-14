Isaac del Toro: ¿Cuándo es la etapa siete de la Tirreno-Adriático 2026?

El pedalista mexicano tiene que mantenerse como líder en esta última fase para conquistar el certamen

¿Cuándo vuelve a competir Isaac del Toro? | JOSE JORDAN / AFP

Isaac del Toro está a una etapa de firmar otra página importante en su temporada 2026. El ciclista mexicano ganó la etapa 6 de la Tirreno-Adriático, una de las jornadas más exigentes del recorrido, y llegará como líder de la clasificación general al cierre de la competencia con 42 segundos de ventaja sobre Giulio Pellizzari.

Así que, la siguiente carrera de Isaac del Toro no será otro evento fuera del calendario, sino la séptima y última etapa de la Tirreno-Adriático 2026, pactada para este domingo 15 de marzo entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto. Será la oportunidad para que el pedalista del UAE Team Emirates-XRG defienda la maglia azzurra y cierre la obra en territorio italiano.

Del Toro llega a este desenlace después de un sábado redondo. Además de quedarse con la victoria del día, salió fortalecido rumbo al cierre de la prueba, en una jornada en la que resistió los ataques en la montaña y reforzó su posición en la general. Tras la etapa, dejó claro que el objetivo inmediato era rematar el trabajo en la última jornada.

¿Cuándo y a qué hora es la séptima etapa de la Tirreno-Adriático 2026, siguiente carrera de Isaac del Toro?

La etapa 7 se disputa el domingo 15 de marzo. La salida oficial está programada a las 12:20 horas de Italia, lo que equivale a las 05:20 horas del Centro de México; además, ESPN México anunció cobertura de la Tirreno-Adriático a través de ESPN y Disney+.

¿Cuál es la ruta y distancia de la etapa 7 de la Tirreno-Adriático 2026?

La última jornada irá de Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto con un recorrido de 142 kilómetros y un desnivel acumulado de 1,100 metros. De acuerdo con la información oficial de la carrera, será una etapa con dificultad limitada en el arranque y completamente llana en sus últimos 80 kilómetros, un perfil que en el papel favorece una resolución rápida y que pondrá a prueba la defensa del liderato del mexicano.

¿Quién transmite en vivo la Tirreno-Adriático y dónde ver a Isaac del Toro por TV online?

Además de que puedes seguir a Isaac del Toro a través del minuto a minuto de Claro Sports, la Tirreno-Adriático 2026 podrá seguirse en México por ESPN y Disney+, de acuerdo con ESPN México. En la distribución internacional oficial del evento, la organización también detalla que ESPN lleva la cobertura en Centroamérica. Con ello, la etapa final de Isaac del Toro tendrá ventana para televisión y plataformas digitales en una mañana que puede ser decisiva para el ciclismo mexicano.

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