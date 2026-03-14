Achuapa vs Marquense en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Achuapa Marquense, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

El partido entre Deportivo Achuapa y Marquense se disputará este domingo 15 de marzo en el estadio Winston Pineda por la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Este encuentro enfrenta a dos equipos que buscan sumar puntos para mejorar su posición en la tabla. Los cebolleros llega ubicado en la zona media del campeonato con 15 unidades, mientras que los leones del occidente intenta recortar distancia en la clasificación tras un inicio irregular de torneo que esta comprometiendo su permanencia.

Achuapa afronta el compromiso después de una derrota en su última presentación. Los comandados por Rafael Loredo cayeron 4-0 frente a Comunicaciones FC en condición de visitante. En sus encuentros recientes dentro del Clausura, el conjunto achuapaneco ha tenido resultados mixtos, con empates y derrotas que frenaron su avance en la tabla. En ese periodo el equipo ha recibido varios goles y ha tenido dificultades para sostener regularidad ofensiva, situación que buscará corregir en este nuevo partido.

Por su parte, Marquense llega con mayor impulso tras su victoria más reciente. El equipo de Omar Arellano superó 1-0 a Deportivo Malacateco en la jornada anterior, resultado que le permitió sumar puntos importantes en la parte baja de la clasificación. Sin embargo, el equipo ha tenido problemas en condición de visitante durante el torneo, donde todavía no ha logrado ganar en sus últimas salidas. El objetivo será sostener el resultado positivo reciente para mejorar su posición en el campeonato.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Achuapa vs Marquense de la jornada 13 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Achuapa y Marquense está programado para el domingo 15 de marzo a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Winston Pineda. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Claro Sports, solo para miembros.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Achuapa vs Marquense hoy

Ni Achuapa ni Marquense cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Rafael Loredo y Omar Arellano no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Achuapa : Ederson Cabezas, Yeison Carabalí, Dayron Suazo, Josafat Carías, Anthony Martir, Carlos Santos, Kevin Tiul, Larrson Rosales, Derlis Aquino, Jomal Williams, Alexis Matta. DT : Rafael Loredo

: Ederson Cabezas, Yeison Carabalí, Dayron Suazo, Josafat Carías, Anthony Martir, Carlos Santos, Kevin Tiul, Larrson Rosales, Derlis Aquino, Jomal Williams, Alexis Matta. : Rafael Loredo Marquense: Javier Colli, Carlos Estrada, Oscar Linton, Fernando Fuentes, Marco Rodas, Dylan Flores, Josué Cano, William Amaya, Marvin Ceballos, David Chuc, Diego Casas. DT: Omar Arellano

Antecedentes y últimos resultados del Achuapa vs Marquense en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Achuapa y Marquense:

24 de enero de 2026 | Marquense 1-0 Achuapa | Torneo Clausura

12 de noviembre de 2025 | Achuapa 0-0 Marquense | Torneo Apertura

26 de julio de 2025 | Marquense 0-0 Achuapa | Torneo Apertura

16 de abril de 2025 | Achuapa 1-0 Marquense | Torneo Clausura

13 de febrero de 2025 | Marquense 2-1 Achuapa | Torneo Clausura

Te puede interesar