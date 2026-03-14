Atlético de Madrid vs Getafe, en vivo: Obed Vargas, titular por primera vez con los Colchoneros

¿A qué hora inicia el Atlético de Madrid vs Getafe hoy 14 de marzo de 2026?

El partido entre el Atlético de Madrid y el Getafe, correspondiente a la jornada 28 del fútbol de España, dará inicio en punto de las 9:15 horas (tiempo del centro de México). El juego se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, ubicado en la capital española y casa de los Colchoneros.