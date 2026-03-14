Atlético de Madrid vs Getafe, en vivo: Obed Vargas, titular por primera vez con los Colchoneros
Obed Vargas vive su primera titularidad con los Colchoneros. Sigue los detalles, estadísticas y resumen al momento
¿A qué hora inicia el Atlético de Madrid vs Getafe hoy 14 de marzo de 2026?
El partido entre el Atlético de Madrid y el Getafe, correspondiente a la jornada 28 del fútbol de España, dará inicio en punto de las 9:15 horas (tiempo del centro de México). El juego se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, ubicado en la capital española y casa de los Colchoneros.
Alineaciones del Atlético de Madrid vs Getafe para la jornada 28, al momento
¡Obed Vargas es titular! El Atlético de Madrid saldrá al campo con el mexicano en el once inicial, en la que será su primera titularidad con el equipo. A continuación la alineación: J. Musso, José María Giménez, Lenglet, Molina, Marc Pubill, Koke, Álex Baena, Obed Vargas, Nico, Sorloth y Almada.
Getafe.- David Soria, Kiko Femenia, Abqar, Duarte, Romero, Iglesias, Djené, Arambarri, Luis Milla, Luis Vázquez y Satriano.
¿Dónde ver el Atlético de Madrid vs Getafe en vivo? Canales de TV y streaming online
Atlético de Madrid vs Getafe se puede seguir en vivo y en directo por TV a través de la señal de Sky Sports. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto.