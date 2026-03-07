Isaac del Toro en vivo: horario y dónde ver al ciclista mexicano en la Tirreno-Adriático 2026

Isaac del Toro quedó en tercer lugar en la Strade Bianche 2026, una señal clara del buen inicio de este 2026 en busca de su consolidación en la élite

Isaac del Toro continúa consolidándose como una de las grandes promesas del ciclismo internacional. Después de un 2025 destacado, el atleta mexicano ha demostrado que tiene la capacidad de competir al más alto nivel, y su próxima participación en la Tirreno-Adriático 2026 se perfila como un punto clave para continuar su ascenso en esta nueva temporada.

La ilusión detrás del ciclista azteca no es casualidad: su reciente tercer lugar en la Strade Bianche tras quedar detrás de la leyenda viviente Tadej Pogačar, ha reafirmado su potencial y proyecta grandes expectativas para lo que resta del año. Su siguiente competencia representa una buena oportunidad para conseguir un resultado que le permita mantenerse en ritmo dentro de la élite.

¿Cuándo empieza la carrera Tirreno-Adriático 2026 donde participa el mexicano Isaac del Toro?

La Tirreno-Adriático 2026 se llevará a cabo del 9 al 15 de marzo, abarcando una semana de intensa competición que recorrerá desde la costa tirrena hasta el Adriático. La carrera arrancará el lunes 9 con una contrarreloj individual en Lido di Camaiore, seguida al día siguiente por la primera etapa en línea de 206 km hacia San Gimignano. Los días posteriores presentarán jornadas complicadas para los participantes por el interior de Toscana y los Abruzos, con etapas que combinarán colinas y largas distancias.

El cierre de la prueba se dará en la región de Las Marcas, con etapas que podrían modificar la clasificación general. El viernes 13 y el sábado 14 se recorrerán los trayectos de Marotta-Mombaroccio y San Severino Marche-Camerino, caracterizados por subidas que pueden cambiar el rumbo de la competencia. Finalmente, la carrera culminará el domingo 15 con la etapa de Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto, un recorrido más corto que permitirá a los pedalistas brillar y determinar al campeón de esta edición. Cada fecha ha sido planificada para combinar esfuerzo físico, emoción y la riqueza paisajística de Italia.

¿Cuál es la ruta y distancia de la Tirreno-Adriático 2026 y qué tiene de especial esta carrera?

La edición 2026 de la Tirreno-Adriático propone una ruta exigente a través de la belleza del centro de Italia, combinando etapas de montaña, medias llanuras y una contrarreloj inicial. La carrera inicia el lunes 9 de marzo con un corto pero decisivo TUDOR ITT de 11,5 kilómetros en Lido di Camaiore, un balneario de Versilia reconocido por sus amplias playas y su paseo marítimo lleno de tiendas y restaurantes. Esta primera etapa marcará los primeros líderes de la general, mientras los ciclistas disfrutan de un entorno turístico que ha sido escenario histórico del Giro de Italia y de la propia Tirreno-Adriático.

A partir del martes 10, la ruta se desplaza hacia el interior de la Toscana y los Abruzos, con etapas más largas y exigentes. La Camaiore-San Gimignano de 206 km ofrece un perfil ondulado con 2.300 metros de ascenso, ideal para escaladores y corredores completos. Le sigue la Cortona-Magliano de’ Marsi de 221 km, con un terreno que combina llanuras y colinas, y la Tagliacozzo-Martinsicuro de 213 km, donde los ascensos acumulados de 2 mil 500 metros pondrán a prueba la resistencia de los favoritos. Estos escenarios históricos y culturales, como Cortona con su centro medieval o Tagliacozzo con sus palacios renacentistas y plazas emblemáticas, no solo aportan un desafío deportivo sino también un marco pintoresco a cada etapa.

La segunda mitad de la carrera se desarrolla en la región de Las Marcas, con recorridos que alternan montaña y litoral adriático. La Marotta-Mombaroccio de 184 km y la San Severino Marche-Camerino de 188 km son etapas exigentes, con ascensos importantes y paisajes de colinas. La prueba culmina el domingo 15 con la etapa Civitanova Marche-San Benedetto del Tronto de 142 km, una jornada más corta que permite explosiones de velocidad y finales emocionantes sobre el litoral. Desde la costa tirrena hasta el Adriático, la Tirreno-Adriático 2026 promete equilibrio entre estrategia, resistencia y espectáculo, en un recorrido que resalta la riqueza cultural de Italia.

¿Quién transmite en vivo la Tirreno-Adriático y dónde ver a Isaac del Toro por TV online?

La próxima carrera del ciclista mexicano Isaac del Toro se transmitirá por ESPN. Sin embargo, no olvides que puedes seguir la cobertura con nosotros en la multiplataforma de Claro Sports. Aquí encontrarás análisis de nuestros expertos y todos los detalles sobre la participación del joven talento mexicano en una de las carreras más importantes del calendario.

Además, podrás conocer al instante los resultados y lo más destacado de la Tirreno‑Adriático, una de las primeras pruebas para Isaac del Toro en la temporada 2026. Esta competencia representa una oportunidad clave para que el ciclista continúe su proceso de consolidación y confirme su lugar entre la élite del ciclismo mundial.

Lunes 9 de marzo – Etapa 1: contrarreloj individual en Lido di Camaiore – 05:40 horas (hora del Centro de México)

– Etapa 1: contrarreloj individual en Lido di Camaiore – Martes 10 de marzo – Etapa 2: de Camaiore a San Gimignano – 03:55 horas (hora del Centro de México)

– Etapa 2: de Camaiore a San Gimignano – Miércoles 11 de marzo – Etapa 3: de Cortona a Magliano de’ Marsi – 03:25 horas (hora del Centro de México)

– Etapa 3: de Cortona a Magliano de’ Marsi – Jueves 12 de marzo – Etapa 4: de Tagliacozzo a Martinsicuro – 03:15 horas (hora del Centro de México)

– Etapa 4: de Tagliacozzo a Martinsicuro – Viernes 13 de marzo – Etapa 5: de Marotta-Mondolfo a Mombaroccio – 03:45 horas (hora del Centro de México)

– Etapa 5: de Marotta-Mondolfo a Mombaroccio – Sábado 14 de marzo – Etapa 6: de San Severino Marche a Camerino – 03:35 horas (hora del Centro de México)

– Etapa 6: de San Severino Marche a Camerino – Domingo 15 de marzo – Etapa 7: de Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto – 05:20 horas (hora del Centro de México)

