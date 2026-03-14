Isaac del Toro apunta al título en la Tirreno-Adriático: “Quiero asegurar el trabajo”

El mexicano ganó la etapa 6 de la Tirreno-Adriático en Camerino y quedó a un paso del título en la carrera italiana

Isaac del Toro, MUY satisfecho por su trabajo. | MARCO BERTORELLO / AFP

El mexicano Isaac del Toro conquistó la etapa 6 de la Tirreno-Adriático 2026. El corredor del UAE Team Emirates-XRG resistió los ataques en la subida final, adelantó en el último estrecho y se quedó con la victoria tras un cierre contundente que reforzó su liderato en la clasificación general.

Después de cruzar la meta con un tiempo de 4:46:50, Del Toro explicó que la victoria tenía un valor especial porque llegó tras varios intentos cercanos en fechas anteriores. El mexicano destacó el trabajo colectivo de su equipo durante toda la etapa, en una jornada marcada por la dureza del recorrido y la constante presión de los rivales directos en la general.

“Hemos estado bastante cerca los últimos dos días, pero hoy fue muy bueno, honestamente. Estoy súper feliz, aunque también tengo sentimientos encontrados. Es muy raro, pero esto es para los chicos y para el staff; ellos hicieron todo el trabajo y estoy muy orgulloso de estar aquí”.

🗣️ "This is for the guys and for the staff, they did all the job and I'm proud to be here. I have mixed feelings, it's pretty strange" – 🏆 💙 🇲🇽 Isaac del Toro (UAD)#TirrenoAdriatico @CA_Ita pic.twitter.com/0ZDGiwgSZH — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 14, 2026

La subida final hacia Camerino fue el punto decisivo de la jornada. En ese tramo, varios aspirantes al título comenzaron a lanzar ofensivas para intentar romper el grupo de favoritos, obligando al de ensenada a responder a cada aceleración para evitar perder segundos en la general.

Uno de los ataques más peligrosos llegó por parte del italiano Giulio Pellizzari, segundo de la clasificación, quien intentó marcharse en los metros finales para quedarse con la etapa. Del Toro reaccionó de inmediato y logró mantenerse a rueda antes de lanzar su propio cambio de ritmo rumbo a la meta.

“No estoy seguro, porque fue muy duro, pero al final sé que es muy fuerte. Solo quería tener en mente que no podíamos dejar que se fuera demasiado lejos, así que intenté seguirlo, pero fue muy, muy difícil”.

Con esa victoria, Del Toro consolidó su liderato en la clasificación general con una ventaja de 42 segundos sobre Pellizzari antes de la última jornada. Sobre la etapa final rumbo a San Benedetto del Tronto, tradicionalmente favorable para los sprinters, el mexicano dejó claro que su prioridad será defender el trabajo realizado durante toda la semana. “En los últimos años que he estado aquí ha sido así, así que veremos cómo se da. Quiero estar atento y asegurar el trabajo”.

Te puede interesar