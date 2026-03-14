¿Quién sale eliminado de Exatlón México este domingo 15 de marzo?

Ernesto Cázares podría ser el atleta que se despida de la competencia este fin de semana, según los spoilers que giran alrededor del reality show

Exatlón México y el Domingo de Eliminación del 15 de marzo. | @ExatlonMx

Llega un nuevo fin de semana en Exatlón México y los spoilers están que arden para este Domingo de Eliminación, al filtrarse el nombre del atleta que se iría eliminado al cierre de la semana 24.

La competencia entre el equipo rojo y el equipo azul se encuentra más intensa que nunca, sumergidos en una tremenda batalla por la supremacía de este reality show deportivo.

Los hombres son los que se encuentran en riesgo, algunos de ellos con menor efectividad durante las competencias como César Villaluz, Ernesto Cázares y Benyamin Saracho.

Exatlón México: ¿Quién es el eliminado de este domingo? Se filtró un nombre

Las filtraciones ya tienen el nombre del atleta que probablemente estaría abandonando la competencia de Exatlón México este domingo 15 de marzo: Ernesto Cázares, del equipo azul.

De confirmarse los spoilers, el primer campeón sería el elemento eliminado este fin de semana en la novena temporada de este reality show. Su salida se estaría dando, tras un duelo con Koke, quien se convertiría en su verdugo, aunque esto se comprobará en la transmisión del programa, pues no se conocen más detalles al respecto.

¿Quién son los eliminados de Exatlón México 2026? Lista completa

Uno a uno han ido saliendo los atletas de la competencia, con movimientos en los equipos de cara a la gran final:

Alex Sotelo (Azul)

Karen Núñez (Azul)

Aristeo Cázares (Rojo, lesión)

Andrea Álvarez (Azul)

Antonio Flores (Azul)

Paola Peña (Azul, lesión)

Michell Tanori (Azul)

William Arroyo (Rojos, lesión)

Luis Avilés (Rojo)

Vanessa López (Azul)

Mau Wow (Rojo)

Edna Carrillo (Rojo)

Heber Gallegos (Rojo)

Thayli Suárez (Rojo)

Josué Menéndez (Rojo, lesión)

Jair Cervantes (Rojo)

Melisa Ramos (Rojo)

Adrián Medrano (Rojo)

José Ochoa (Azul)

Samanta Rodríguez (Rojo)

Emilio Rodríguez (Rojo)

Dana Castro (Azul, lesión)

Alejandro Aguilera (Azul)

Ella Bucio (Rojos)

Natali Brito (Azul)

¿Dónde ver en vivo el Domingo de Eliminación de Exatlón México? Canales de TV y online

Exatlón México puede seguirse en vivo a través de Azteca UNO. De lunes a viernes, el programa comienza a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, mientras que los domingos arranca a las 20:00 horas. La transmisión también está disponible en plataformas digitales.

Cada episodio puede verse por medio de la app TV Azteca En Vivo y en el sitio oficial tvazteca.com. Además, el canal oficial de YouTube de Exatlón comparte los capítulos de la temporada un día después de su emisión en televisión.

¿Qué atletas siguen con vida en Exatlón México? Equipo rojo y azul

Aún falta mucha competencia por delante, y los equipos Rojo y Azul aún cuentan con varios atletas en busca de la victoria final. En el Equipo Rojo, los sobrevivientes incluyen a Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Mario “Mono” Osuna, Humberto Noriega, Karol Rojas, William Arroy, César Villaluz y Benjamín Saracho.

El Equipo Azul cuenta con competidores clave como Alexis Vargas, Evelyn Guijarro, Koke Guerrero, Ernesto Cázares, Doris del Moral y Valery Carranza.

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