Isaac del Toro da una épica remontada para llevarse la etapa 6 de la Tirreno-Adriático 2026

El ciclista mexicano se mantiene como líder de la Tirreno-Adriático con un tiempo de 24:57:20 con 42 segundos de ventaja sobre Giulio Pellizzari

Isaac del Toro gana la etapa 6 de la Tirreno-Adriático 2026 | X: @TirrenAdriatico

El mexicano Isaac del Toro firmó una actuación memorable en la etapa 6 de la Tirreno-Adriático 2026, una jornada considerada la más exigente del recorrido entre San Severino Marche y Camerino. El corredor del UAE Team Emirates XRG resistió los ataques en la montaña y protagonizó un cierre espectacular para quedarse con la victoria del día, suficiente para consolidar su liderato en la clasificación general de la carrera italiana con 42 segundos de ventaja de su máximo perseguidor, Giulio Pellizzari.

La jornada fue especialmente intensa desde los últimos kilómetros, cuando los principales favoritos comenzaron a lanzar ofensivas en la subida final hacia Camerino. Ciclistas como Giulio Pellizzari y Giulio Ciccone intentaron romper el grupo de líderes, obligando al mexicano a responder constantemente para evitar perder segundos en la general.

En medio de esa batalla táctica, Del Toro logró mantenerse siempre entre los primeros lugares del grupo de favoritos. Aunque en algunos momentos perdió ritmo debido al desgaste acumulado, el líder de la carrera supo administrar su esfuerzo y resistir los ataques que llegaban desde diferentes frentes, incluyendo los movimientos de corredores como Matteo Jorgenson.

La definición llegó en los últimos metros de la subida final. Pellizzari lanzó un ataque para intentar quedarse con la etapa, pero Isaac del Toro respondió con fuerza y, cuando restaban apenas unos metros para la meta, cambió de ritmo para superar al italiano y cruzar la línea en primer lugar con un tiempo de 4:46:50.

What Torito wants, Torito gets.



And today, he wanted the win 🏆



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Gracias a esa victoria, el mexicano amplió su ventaja en la clasificación general y se mantiene como el principal candidato al título. El pedalista azteca lidera ahora la competencia con un tiempo acumulado de 24:57:20, seguido por Pellizzari a 42 segundos y Jorgenson a 43 segundos, mientras que otros rivales como Primož Roglič permanecen a más de un minuto.

Con solo una etapa por disputarse, el joven ciclista mexicano queda muy cerca de conquistar uno de los títulos más importantes de su carrera. Si logra defender su ventaja en la última jornada rumbo a San Benedetto del Tronto, Isaac del Toro podría convertirse en uno de los grandes protagonistas del ciclismo internacional en la antesala del Giro de Italia. Cabe destacar que la última etapa de la Tirreno-Adriático suele tener pocas dificultades y su diseño está pensado en un sprint masivo. Eso significa que los favoritos a la general suelen rodar protegidos en el pelotón para no perder tiempo. Solo habría movimientos si ocurre algo excepcional (caídas, abanicos por viento, cortes en el pelotón, averías en su bicicleta), situaciones atípicas. Bajo este panorama, el mexicano dio un paso importante para levantar este título.

Clasificación general tras la etapa 6 de la Tirreno-Adriático 2026

Isaac del Toro — UAE Team Emirates XRG — 24:57:20 Giulio Pellizzari — Red Bull – BORA – hansgrohe — +0:42 Matteo Jorgenson — Team Visma | Lease a Bike — +0:43 Tobias Halland Johannessen — Uno‑X Mobility — +1:15 Primož Roglič — Red Bull – BORA – hansgrohe — +1:21 Giulio Ciccone — Lidl – Trek — +1:26 Santiago Buitrago — Bahrain – Victorious — +1:49 Ben Healy — EF Education – EasyPost — +1:55 Magnus Sheffield — INEOS Grenadiers — +2:02 Alessandro Pinarello — NSN Cycling Team — +2:06 Andrea Vendrame — Team Jayco AlUla — +2:31 Javier Romo — Movistar Team — +2:52 Alan Hatherly — Team Jayco AlUla — +2:53 Michael Storer — Tudor Pro Cycling Team — +3:15

Resultados de la etapa 6 de la Tirreno-Adriático 2026

Isaac del Toro — UAE Team Emirates XRG — 4:46:50 Tobias Halland Johannessen — Uno-X Mobility — +0:03 Matteo Jorgenson — Team Visma | Lease a Bike — +0:03 Giulio Pellizzari — Red Bull – BORA – hansgrohe — +0:09 Giulio Ciccone — Lidl – Trek — +0:11 Santiago Buitrago — Bahrain – Victorious — +0:11 Ben Healy — EF Education – EasyPost — +0:21 Magnus Sheffield — INEOS Grenadiers — +0:25 Primož Roglič — Red Bull – BORA – hansgrohe — +0:27 Andrea Vendrame — Team Jayco AlUla — +0:32 Alessandro Pinarello — NSN Cycling Team — +0:32 Anders Halland Johannessen — Uno-X Mobility — +0:48 Michael Storer — Tudor Pro Cycling Team — +0:52 Javier Romo — Movistar Team — +0:54 Thymen Arensman — INEOS Grenadiers — +0:58

Horario y dónde ver a Isaac del Toro en la etapa 7 de la Tirreno-Adriático 2026

El mexicano Isaac del Toro afrontará este domingo 15 de marzo el último desafío de la Tirreno-Adriático 2026, etapa en la que buscará conservar el liderato de la clasificación general. La salida de la jornada está prevista a las 5:20 horas (tiempo del centro de México), mientras que la cobertura televisiva iniciará a las 6:00 horas. Los aficionados podrán seguir la definición de la carrera a través de ESPN y Disney+, además de la cobertura en directo y el minuto a minuto que ofrecerá Claro Sports sobre el desempeño del ciclista mexicano en el cierre de la competencia.

La etapa final concluirá en San Benedetto del Tronto, sede habitual del desenlace de esta prueba italiana. El trazado combina una primera parte con ligeras elevaciones antes de que el pelotón se adentre en un largo tramo completamente llano rumbo a la costa. En el desenlace, los corredores afrontarán un circuito urbano de 15 kilómetros al que darán cinco vueltas, escenario pensado para un posible sprint masivo. Los kilómetros finales se desarrollan en avenidas amplias y rectas, aunque una doble curva cerca del último kilómetro puede ser determinante para que los equipos de velocistas busquen la mejor colocación antes de la meta

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