Hansi Flick medita darle descanso a Lamine Yamal de cara al duelo contra Sevilla

El entrenador alemán habló del joven futbolista, así como de otros elementos de su plantilla como Gavi, Lewandowski y De Jong

Lamine Yamal, ¿descansará ante Sevilla? | Reuters.

El Barcelona llega al partido ante Sevilla con la carga de minutos como uno de los temas centrales en la previa. En ese contexto, Hansi Flick fue cuestionado sobre la posibilidad de dar descanso a Lamine Yamal, uno de los jugadores con mayor actividad en este tramo de la temporada.

La respuesta del técnico alemán fue breve, pero suficiente para abrir el debate sobre una posible rotación en el once azulgrana. “Veremos”, dijo Flick, sin dar más pistas sobre si el joven atacante será reservado para el compromiso de LaLiga.

Más allá del caso de Lamine, el entrenador dejó claro que el equipo entra en una semana de alta exigencia. “Esta semana hay tres partidos, es una semana muy importante. Nuestro objetivo es ganar los tres. No será fácil”, detalló el preparador.

Flick destacó que el Sevilla ya mostró su capacidad para complicar al conjunto culé, con presión alta y fortaleza en los duelos individuales. Por ello, insistió en que su equipo deberá jugar con confianza y convicción para sacar adelante el encuentro de la jornada 28. “El Sevilla ya nos demostró sus puntos fuertes: presiona alto, va bien en el uno contra uno… pero quiero que mi equipo juegue con confianza y con convicción”.

Durante la conferencia, el técnico también habló sobre Roony Bardghji, futbolista que aparece como relevo natural en la posición de Lamine. Flick valoró su profesionalismo y su actitud, al tiempo que reconoció la dificultad que representa abrirse paso en una plantilla con tanta competencia.“Roony es un jugador profesional. Su actitud es excelente. Sabemos quién juega ahí. Para él no es fácil, pero tiene gran mentalidad, y hace un gran trabajo”.

Gavi está de vuelta y podría sumar minutos

Otro de los temas relevantes en la previa fue el regreso de Gavi. Flick se mostró satisfecho por tener nuevamente disponible al mediocampista y señaló que podría tener participación ante el Sevilla, aunque dejó claro que el cuerpo técnico llevará con calma su proceso tras la lesión. “Tiene el alta, estoy contento. Podría tener algún minuto. Me ha gustado lo que he visto, pero hay que gestionar su vuelta”.

Además, el estratega restó importancia a las rachas recientes de Ferran Torres y Robert Lewandowski, al asegurar que no le preocupan sus números actuales. “No me preocupan sus números. Estas cosas pasan. Es un buen momento para los dos para volver”.

Para Flick, el equipo va por el camino correcto y el duelo ante Sevilla será otra prueba para medir la respuesta del plantel en una semana decisiva.

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