Municipal vs Aurora en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Municipal Aurora, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

El enfrentamiento entre Municipal y Aurora FC marcará una nueva edición del clásico capitalino en la jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Ambos equipos vuelven a encontrarse este domingo 15 de marzo en un duelo con historia dentro del fútbol guatemalteco. Municipal llega ubicado en la parte alta de la tabla, mientras que Aurora busca acercarse a los puestos de clasificación. El resultado puede influir en las posiciones del campeonato, especialmente en la lucha por entrar a la fase final.

Municipal afronta el partido después de una derrota reciente ante Mictlán por 2-1. En sus últimos encuentros del torneo el equipo ha tenido resultados variados, con victorias y derrotas que lo mantienen con 18 puntos en la cuarta posición del Clausura. El conjunto escarlata ha sumado cinco triunfos en el campeonato y buscará aprovechar su condición de local para volver a sumar de a tres y mantenerse dentro de los primeros puestos de la clasificación.

Por su parte, Aurora llega con la intención de acercarse a la zona de clasificación. El equipo aurinegro empató 0-0 frente a Xelajú MC en su último compromiso de liga. Con 14 puntos en el torneo, el club se ubica cerca del grupo que pelea por los puestos de fase final. Sin embargo, el equipo necesita mejorar su rendimiento para sostener su objetivo dentro del Clausura 2026.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Municipal vs Aurora de la jornada 13 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Municipal y Aurora está programado para el domingo 15 de marzo a las 17:00 horas y se disputará en el Estadio El Trébol. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Canal 11 de Albavisión. Además podrás seguir el minuto a minuto a través de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Municipal vs Aurora hoy

Ni Aurora ni Municipal cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Saúl Phillip y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Aurora : Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jafet Soriano, Alex Díaz, Daniel Baján, Allan García, José Luis Vivas, Nicolás Lovato, Diego Ruiz, Eddie Ibargüen. DT : Saúl Phillip.

: Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jafet Soriano, Alex Díaz, Daniel Baján, Allan García, José Luis Vivas, Nicolás Lovato, Diego Ruiz, Eddie Ibargüen. : Saúl Phillip. Municipal: Braulio Linares, Yunior Pérez, José Mena, Aubrey David, César Calderón, Rodrigo Saravia, Jonathan Franco, José Morales, Cristian Hernández, John Méndez, Alejandro Cabeza. DT: Mario Acevedo

Antecedentes y últimos resultados del Municipal vs Aurora en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Municipal y Aurora:

25 de enero de 2026 | Aurora 2-2 Municipal | Torneo Clausura

5 de octubre de 2025 | Aurora 1-0 Municipal | Torneo Apertura

26 de julio de 2025 | Municipal 2-1 Aurora | Torneo Apertura

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