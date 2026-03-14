Contraste colombiano en la etapa 7 de la París-Niza: Martínez se mantiene y Tejada al suelo

Publicado por Nelson Rivera

Este domingo 15 de marzo estará finalizando la edición 84 de la ronda francesa.

Daniel Felipe Martinez Paris Niza
Daniel Felipe Martínez en la Paris-Niza / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP.

La París-Niza estuvo en el ojo del huracán este sábado 14 de marzo. En la previa de la disputa de la etapa 7 de la ronda francesa, las condiciones climáticas pusieron en tela de juicio el desarrollo de la fracción entre Alpes Marítimos hasta Auron. Lo que obligó a los organizadores a recortar la carrera y a algunos ciclistas a abandonar la competición, para no verse perjudicados para el resto de la temporada.

Después del pronunciamiento de varios equipos y ciclistas, entre ellos Jonas Vingegaard, finalmente se corrieron solamente 47 kilómetros entre Pont Louis Nucera e Isola, un ascenso sin repechos y dejando a un lado los 3 puertos de montaña que tenía inicialmente la fracción que era denominada como ‘Reina’ de esta edición 84 de l ronda francesa.

Etapa 7 Paris Niza, recortada
Etapa 7 Paris Niza, recortada / procyclingstats.com.

Dicho esto, el recorrido y final de etapa se dio para que los sprinter’s sacaran todas sus habilidades y poder quedarse con esta séptima fracción. Dorian Godon (INEOS Grenadiers) fue el vencedor de este sábado con un tiempo de 1:01:48. Biniam Girmay (NSN Cycling Team) fue segundo y el podio lo cerró Cees Bol (Decathlon CMA CGM Team).

Panorama distinto para los colombianos

En medio del frío y la nieve que asechó a la jornada de este sábado, Daniel Felipe Martínez tenía claro que a pesar de todo lo extradeportivo, no podía perder tiempo y su lugar en la clasificación general, debía seguirle la rueda a Jonas Vingegaard y Georg Steinhauser. Pues bien, el de Soacha, Cundinamarca llegó 50 y se mantiene segundo del casillero principal a 3:22 del danés que lidera.

No obstante Harold Tejada no corrió con la misma suerte. A falta de 2 kilómetros para llegar a meta el de Pitalito, Huila se fue al suelo alarmando a sus colegas, compañeros y al equipo. No obstante el ganador de la sexta etapa de este viernes se levantó rápidamente, pudo terminar la jornada y asegura la décima posición en la general.

Clasificación de la etapa 7 de la París-Niza 2026:

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.Dorian GordonINEOS Grenadiers1:01:48
2.Biniam GirmayNSN Cycling Team
3.Cees BolDecathlon CMA CGM Team
4.Laurence PithieRed Bull – BORA – hansgrohe
5.Luke LampertiEF Education – EasyPost
50.Daniel Felipe Martínez (COL)Red Bull – BORA – hansgrohe
56.Juan Guillermo Martínez (COL)Team Picnic PostNL
109.Harold Tejada (COL)XDS Astana Team

Clasificación general de la París-Niza 2026:

PosiciónNombreEquipoTiempo
1.Jonas VingegaardTeam Visma | Lease a Bike22:18:38
2.Daniel Felipe Martínez (COL)Red Bull – BORA – hansgrohe3:22
3.Georg SteinhauserRed Bull – BORA – hansgrohe5:50
4.Kévin VauquelinINEOS Grenadiers6:09
5.Lenny MartínezBahrain – Victorious7:37
10.Harold Tejada (COL)XDS Astana Team11:27
102.Juan Guillermo Martínez (COL)Team Picnic PostNL1:13:06

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