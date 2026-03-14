Contraste colombiano en la etapa 7 de la París-Niza: Martínez se mantiene y Tejada al suelo
Este domingo 15 de marzo estará finalizando la edición 84 de la ronda francesa.
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La París-Niza estuvo en el ojo del huracán este sábado 14 de marzo. En la previa de la disputa de la etapa 7 de la ronda francesa, las condiciones climáticas pusieron en tela de juicio el desarrollo de la fracción entre Alpes Marítimos hasta Auron. Lo que obligó a los organizadores a recortar la carrera y a algunos ciclistas a abandonar la competición, para no verse perjudicados para el resto de la temporada.
Después del pronunciamiento de varios equipos y ciclistas, entre ellos Jonas Vingegaard, finalmente se corrieron solamente 47 kilómetros entre Pont Louis Nucera e Isola, un ascenso sin repechos y dejando a un lado los 3 puertos de montaña que tenía inicialmente la fracción que era denominada como ‘Reina’ de esta edición 84 de l ronda francesa.
Dicho esto, el recorrido y final de etapa se dio para que los sprinter’s sacaran todas sus habilidades y poder quedarse con esta séptima fracción. Dorian Godon (INEOS Grenadiers) fue el vencedor de este sábado con un tiempo de 1:01:48. Biniam Girmay (NSN Cycling Team) fue segundo y el podio lo cerró Cees Bol (Decathlon CMA CGM Team).
Panorama distinto para los colombianos
En medio del frío y la nieve que asechó a la jornada de este sábado, Daniel Felipe Martínez tenía claro que a pesar de todo lo extradeportivo, no podía perder tiempo y su lugar en la clasificación general, debía seguirle la rueda a Jonas Vingegaard y Georg Steinhauser. Pues bien, el de Soacha, Cundinamarca llegó 50 y se mantiene segundo del casillero principal a 3:22 del danés que lidera.
No obstante Harold Tejada no corrió con la misma suerte. A falta de 2 kilómetros para llegar a meta el de Pitalito, Huila se fue al suelo alarmando a sus colegas, compañeros y al equipo. No obstante el ganador de la sexta etapa de este viernes se levantó rápidamente, pudo terminar la jornada y asegura la décima posición en la general.
Clasificación de la etapa 7 de la París-Niza 2026:
|Posición
|Nombre
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Dorian Gordon
|INEOS Grenadiers
|1:01:48
|2.
|Biniam Girmay
|NSN Cycling Team
|“
|3.
|Cees Bol
|Decathlon CMA CGM Team
|“
|4.
|Laurence Pithie
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|“
|5.
|Luke Lamperti
|EF Education – EasyPost
|“
|50.
|Daniel Felipe Martínez (COL)
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|“
|56.
|Juan Guillermo Martínez (COL)
|Team Picnic PostNL
|“
|109.
|Harold Tejada (COL)
|XDS Astana Team
|“
Clasificación general de la París-Niza 2026:
|Posición
|Nombre
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|22:18:38
|2.
|Daniel Felipe Martínez (COL)
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:22
|3.
|Georg Steinhauser
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|5:50
|4.
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|6:09
|5.
|Lenny Martínez
|Bahrain – Victorious
|7:37
|10.
|Harold Tejada (COL)
|XDS Astana Team
|11:27
|102.
|Juan Guillermo Martínez (COL)
|Team Picnic PostNL
|1:13:06