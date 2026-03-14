Contraste colombiano en la etapa 7 de la París-Niza: Martínez se mantiene y Tejada al suelo

Este domingo 15 de marzo estará finalizando la edición 84 de la ronda francesa.

Daniel Felipe Martínez en la Paris-Niza / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP.

La París-Niza estuvo en el ojo del huracán este sábado 14 de marzo. En la previa de la disputa de la etapa 7 de la ronda francesa, las condiciones climáticas pusieron en tela de juicio el desarrollo de la fracción entre Alpes Marítimos hasta Auron. Lo que obligó a los organizadores a recortar la carrera y a algunos ciclistas a abandonar la competición, para no verse perjudicados para el resto de la temporada.

Después del pronunciamiento de varios equipos y ciclistas, entre ellos Jonas Vingegaard, finalmente se corrieron solamente 47 kilómetros entre Pont Louis Nucera e Isola, un ascenso sin repechos y dejando a un lado los 3 puertos de montaña que tenía inicialmente la fracción que era denominada como ‘Reina’ de esta edición 84 de l ronda francesa.

Etapa 7 Paris Niza, recortada / procyclingstats.com.

Dicho esto, el recorrido y final de etapa se dio para que los sprinter’s sacaran todas sus habilidades y poder quedarse con esta séptima fracción. Dorian Godon (INEOS Grenadiers) fue el vencedor de este sábado con un tiempo de 1:01:48. Biniam Girmay (NSN Cycling Team) fue segundo y el podio lo cerró Cees Bol (Decathlon CMA CGM Team).

Panorama distinto para los colombianos

En medio del frío y la nieve que asechó a la jornada de este sábado, Daniel Felipe Martínez tenía claro que a pesar de todo lo extradeportivo, no podía perder tiempo y su lugar en la clasificación general, debía seguirle la rueda a Jonas Vingegaard y Georg Steinhauser. Pues bien, el de Soacha, Cundinamarca llegó 50 y se mantiene segundo del casillero principal a 3:22 del danés que lidera.

No obstante Harold Tejada no corrió con la misma suerte. A falta de 2 kilómetros para llegar a meta el de Pitalito, Huila se fue al suelo alarmando a sus colegas, compañeros y al equipo. No obstante el ganador de la sexta etapa de este viernes se levantó rápidamente, pudo terminar la jornada y asegura la décima posición en la general.

Clasificación de la etapa 7 de la París-Niza 2026:

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Dorian Gordon INEOS Grenadiers 1:01:48 2. Biniam Girmay NSN Cycling Team “ 3. Cees Bol Decathlon CMA CGM Team “ 4. Laurence Pithie Red Bull – BORA – hansgrohe “ 5. Luke Lamperti EF Education – EasyPost “ 50. Daniel Felipe Martínez (COL) Red Bull – BORA – hansgrohe “ 56. Juan Guillermo Martínez (COL) Team Picnic PostNL “ 109. Harold Tejada (COL) XDS Astana Team “

Clasificación general de la París-Niza 2026:

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 22:18:38 2. Daniel Felipe Martínez (COL) Red Bull – BORA – hansgrohe 3:22 3. Georg Steinhauser Red Bull – BORA – hansgrohe 5:50 4. Kévin Vauquelin INEOS Grenadiers 6:09 5. Lenny Martínez Bahrain – Victorious 7:37 10. Harold Tejada (COL) XDS Astana Team 11:27 102. Juan Guillermo Martínez (COL) Team Picnic PostNL 1:13:06

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