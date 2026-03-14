Isaac del Toro: todos los títulos, logros y récords del mexicano en el ciclismo internacional

El ciclista de Ensenada conquistó la Etapa 6 de la Tirreno-Adriático para extender su ventaja en la clasificación general

Con apenas 22 años, Isaac del Toro se sigue demostrando ser uno de los ciclistas más destacados a nivel mundial. Con apenas un par de años en el circuito profesional, el mexicano cuenta con una impresionante lista de 25 victorias profesionales y récords que lo colocan como una figura emergente en el ciclismo. Su último logro llegó este sábado 14 de marzo con el triunfo en la sexta etapa de la Tirreno-Adriático.

Entre sus logros más importantes se destaca su primera histórica victoria en el Tour de l’Avenir en 2023, lo que lo convirtió en el primer mexicano en ganar esta prestigiosa carrera sub 23, considerada el equivalente al Tour de Francia para jóvenes. Además, no solo ganó la clasificación general, sino también la clasificación por puntos, de montaña y como mejor joven.

Su ascenso en el ciclismo europeo fue continuo, logrando victorias importantes en el 2024, año en el que su equipo el UAE Team Emirates-XRG le abrió las puertas a los circuitos profesionales, además de renovar hasta el 2029. El orgullo de Ensenada respondió a la confianza recibida de parte de su equipo al ganar la Vuelta a Asturias, su primer título profesional.

A pesar de no ganar, uno de sus logros más importantes fue en el Giro de Italia 2025, donde se convirtió en el primer mexicano en portar la maglia rosa y el más joven en defender el liderato por 10 días o más. Con victorias en carreras de gran nivel, como la Vuelta a Austria y la Vuelta a Burgos, Isaac ha demostrado que es un ciclista capaz de competir al más alto nivel y obtener grandes resultados. Con su ascenso en el UAE Team Emirates, Del Toro sigue escribiendo su nombre en los libros dorados de historia del ciclismo.

Todos los triunfos de Isaac del Toro

2023

2024

2025

2026

Logros y récords de Isaac del Toro

Primer mexicano en ganar el Tour de l’Avenir (2023).

(2023). Primer corredor en ganar todas las clasificaciones del Tour del Provenir 2023 (clasificación general, por puntos, de montaña y mejor joven).

(clasificación general, por puntos, de montaña y mejor joven). Mejor tiempo para un mexicano (38:06.53) en la prueba contrarreloj individual en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, categoría sub 23, superando a Ignacio Sarabia en 2005 (49:40 minutos).

categoría sub 23, superando a Ignacio Sarabia en 2005 (49:40 minutos). Ciclista más joven y primer mexicano en ganar la clásica Milano-Turino (2025).

(2025). Primer mexicano en portar la maglia rosa en el Giro de Italia (2025).

(2025). Ciclista más joven en mantener la maglia rosa por más tiempo en el Giro de Italia (2025).

en el Giro de Italia (2025). Primer mexicano en ganar el Tour de Austria (2025).

(2025). Primer mexicano en ganar la Clásica Terres de l’Ebre (2025).

(2025). Primer mexicano en ganar la Vuelta a Burgos (2025).

(2025). Nueve de sus 17 victorias las ganó en Italia.

Segundo ciclista con más clásicas ganadas en una temporada desde 1970 con 10 e iguala el récord de Eddy Merckx .

en una temporada desde 1970 . Primer mexicano en la historia en coronarse líder de la general en un tour dentro de la máxima categoría del ciclismo.

en un tour dentro de la máxima categoría del ciclismo. Récord de escalada en el Jebel Hafeet del UAE Tour (25:15)

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