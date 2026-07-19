Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: ¡Paret-Peintre ‘pela el cobre’ en el primer puerto!
La última etapa de la segunda semana de carrera presenta un perfil de alta montaña, con cuatro puertos y final en alto.
Isaac del Toro, etapa 15 del Tour de Francia 2026: ¿Quién gana el recorrido Champagnole – Plateau de Solaison?
138 kms
Se mueve mucho el pelotón principal, Tobias Halland Johannessen quiso ser parte de la fuga, pero varios corredores decidieron que no lo podían dejar ir.
Thymen Arensman y Xabier Azparren hacen parte de la fuga en estos momentos, pero ninguno de ellos representa un temor para los de clasificacion general.
El próximo reto del día está lejos. Le Salève – Col de la Croisette, un puerto de montaña de primera categoría.
142 kms
Se vuelve a mover la carrera, después de la disputa del primer puerto del día en Côte des Rousses, de tercera categoría.
Thymen Arensman y Xabier Azparren lideran la fuga en estos momentos. Pelotón principal con un par de cortes, a 0:20.
Resultados del primer puerto del día (3ra categoría) | Côte des Rousses
1. Valentin Paret-Peintre – 2 puntos.
2. Richard Carapaz – 1 punto.
147 kms
En una maniobra y un ataque para destacar, Valentin Paret-Peintre se quedó con los puntos en este primer puerto del día en Côte des Rousses.
Richard Carapaz intentó atacar al francés, pero este no se dejó arrebatar el primer lugar. Fue una linda disputa en este puerto de montaña de tercera categoría.
Clasificación de los puntos
1. Mads Pedersen – 417 puntos.
2. Jasper Philipsen – 386 puntos.
3. Biniam Girmay – 361 puntos.
149 kms
Hubo otro movimiento adelante. Richard Carapaz y Nicolás Vinokurov van por los puntos en el puerto de montaña de tercera categoría en Côte des Rousses, será de tercera categoría, el ecuatoriano va por estos puntos, parcialmente es tercero de esta clasificación con 38 puntos.
155 kms
Se forma una pequeña fuga, la primera del día con 5 corredores: Matej Mohoric, Julian Alaphilippe, Joris Delbove y John Degenkolb.
Comienza el ascenso al primer puerto de montaña del día, Côte des Rousses, de tercera categoría y que será de 6.7 kilómetros de ascenso.
El líder de la montaña sigue siendo Tadej Pogacar.
Resultados del Sprint | Saint-Laurent-en-Grandvaux
1. Jasper Philipsen – 25 puntos.
2. Mads Pedersen – 20 puntos.
3. Max Kanter – 16 puntos.
163 kms
Ahora sí se mueve la carrera. Después de lo que fue la disputa de la meta volante en Saint-Laurent-en-Grandvaux, con victoria para Jasper Philipsen, comienzan unos pequeños cortes en el pelotón, los cuales esperan que se forme la primera fuga del día.
Se viene la disputa del primer puerto del día en Côte des Rousses, de tercera categoría.
166 km
Mientras todo el pelotón abrió paso para la disputa del sprint en Saint-Laurent-en-Grandvaux, Jasper Philipsen finalmente se quedó con estos puntos y le aguó la fiesta a Mads Pedersen, quien pasó de segundo y es el líder de la clasificación de los puntos, por tal motivo luce la camiseta verde.
170 kms
Varios corredores del Alpecin – Premier Tech Cycling Team comienzan a mover la carrera, se ubican adelante de todo el pelotón. Mads Pedersen, líder parcial de la clasificación de los puntos, no puede dar ventajas.
Estamos a 3.0 kms de llegar al sprint intermedio en Saint-Laurent-en-Grandvaux.
176 kms
Estamos a 9 kilómetros para la disputa de los puntos en Saint-Laurent-en-Grandvaux. Será la única ocasión del día en el que los velocistas podrán entrar en acción, ya que nos espera una jornada llena de altísima montaña.
Cabe mencionar que la carrera de este domingo 19 de julio será la última de la segunda semana, se vendrá descanso este lunes 20 y volveremos el martes con las 6 etapas restantes.
179 kms
Pelotón compacto en estos momentos en el Tour de Francia. No hay ningún ataque, por el momento todos los ciclistas guardan sus fuerzas y la mente para dar el batacazo más adelante.
Inicialmente los velocistas primero entrarán en acción con la disputa de un sprint intermedio en Saint-Laurent-en-Grandvaux.
183 kms
Comienza esta etapa 15 del Tour de Francia en Champagnole. Rápidamente comenzamos con los retos del día, el primero de ellos está a 16 kilómetros, los velocistas tendrán que ir por los puntos en Saint-Laurent-en-Grandvaux, un sprint intermedio.
Parcialmente esta clasificación es liderada por Mads Pedersen con 397 puntos, por tal motivo luce la camiseta verde.
Tiempo de neutralización
Mientras comienzan las verdaderas emociones, los organizadores de la carrera dan un tiempo par que los ciclistas inicien de manera oficial cualquier fracción, en esta oportunidad la etapa 15 de este Tour de Francia 2026. Para este domingo 19 de julio serán 3.8 kilómetros de neutralización.
¡Sean todos bienvenidos!
Sean todos bienvenidos a la disputa de la etapa 15 del Tour de Francia 2026.
La jornada comenzará en Champagnole y finalizará en Plateau de Solaison, con 183.9 kilómetros de recorrido y 4 puertos de montaña: 2 de tercera, 1 de primera y 1 gran puerto (HC) en meta.
¿En qué lugar va Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026?: Clasificación completa
El ciclista mexicano del UAE Team Emirates – XRG marcha en la séptima posición de la clasificación general, antes de la salida para la etapa 15. Del Toro tiene una diferencia de 46 segundos con respecto a Remco Evenepoel, quien marcha tercero. Sus posibilidades de entrar al podio siguen vigentes.
|Posición
|Nombre – Equipo
|Tiempo
|1.
|Tadej Pogacar – (UAE)
|51:18:28
|2.
|Jonas Vingegaard (VIS)
|4:30
|3.
|Remco Evenepoel (RBH)
|5:04
|4.
|Paul Seixas (DEC)
|5:19
|5.
|Juan Ayuso (LDT)
|5:22
|6.
|Florian Lipowitz (RBH)
|5:44
|7.
|Isaac del Toro (UAE) (MEX)
|5:50
|8.
|Mattias Skjelmose (LDT)
|7:35
|9.
|Tom Pidcock (PIN)
|7:59
|10.
|Lenny Martínez (BAH)
|8:25
Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026:¿Dónde ver al mexicano por TV y online?
La carrera la puede seguir por la señal de ESPN tanto para México como para Colombia. De la misma forma, vía streaming la opción es Disney + para los dos países. Dos canales que ofrecen la ‘Grande Boucle’ para territorio colombiano son Caracol y RCN. Recuerde que a través de Claro Sports le llevamos el minuto a minuto de cada etapa.