Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: ¡Paret-Peintre ‘pela el cobre’ en el primer puerto!

138 kms

Se mueve mucho el pelotón principal, Tobias Halland Johannessen quiso ser parte de la fuga, pero varios corredores decidieron que no lo podían dejar ir.

Thymen Arensman y Xabier Azparren hacen parte de la fuga en estos momentos, pero ninguno de ellos representa un temor para los de clasificacion general.

El próximo reto del día está lejos. Le Salève – Col de la Croisette, un puerto de montaña de primera categoría.