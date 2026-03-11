Isaac del Toro mantiene liderato en la Tirreno-Adriático tras etapa 3; Tobias Lund Andresen se impone en el sprint final

El mexicano mantiene el liderato en la Tirreno-Adriático 2026 tras la etapa 3, donde Tobias Lund Andresen se impone en el sprint. Amplía su ventaja a 3 segundos

Isaac Del Toro sigue demostrando su solidez en la Tirreno-Adriático 2026. A pesar de que la tercera etapa de la competencia parecía ideal para los velocistas, el mexicano resistió con firmeza y mantuvo la Maglia Azzurra, el maillot azul de líder, tras una jornada marcada por un cierre masivo en Magliano de’ Marsi. La etapa 3, con 221 kilómetros de recorrido entre Cortona y Magliano de’ Marsi, fue una de las más largas de la edición 2026, pero sin ascensos decisivos y con un terreno más favorable para los sprinters.

El recorrido era propenso a una definición rápida, por lo que todos los equipos con velocistas trabajaron en conjunto para controlar el ritmo. A pesar de las condiciones lluviosas que comenzaron a aparecer hacia el kilómetro 105, el pelotón se mantuvo unido, asegurando que la etapa no se rompiera antes de lo previsto. Del Toro, quien ya había demostrado su capacidad de gestión de tiempo, se concentró en mantenerse bien posicionado y evitar perder segundos cruciales.

La subida a Todi y la zona de Marmore, que incluía rampas del 4%, fue un punto de inflexión en el día, aunque sin repercusiones serias para la clasificación general. El terreno montañoso no fue lo suficientemente exigente como para provocar cortes, lo que permitió que la carrera se mantuviera compacta hasta los últimos kilómetros. En todo momento, Del Toro mostró una gran capacidad para administrar su esfuerzo, sabiendo que la batalla real se libraría en el sprint final.

En ese sprint, el danés Tobias Lund Andresen fue el gran protagonista al superar a nombres fuertes como Arnaud De Lie y Jasper Philipsen. Andresen, quien se encontraba en una situación ideal para aprovechar la llegada final en ligero ascenso, cruzó la línea de meta con la victoria, dejando claro que su capacidad de definición es formidable. A pesar de no ser el favorito, su estrategia y control de la carrera lo llevaron a la victoria en un día complicado para muchos sprinters.

Isaac Del Toro no solo mantuvo el liderato general, sino que también sumó una pequeña ventaja con un tercer lugar en el sprint especial, detrás de Danny Van Poppel y Andrea Vendrame. Este segundo de bonificación lo coloca con una ventaja de tres segundos sobre Giulio Pellizzari, lo que refuerza su posición de líder en la clasificación general. Aunque la diferencia sigue siendo pequeña, Del Toro sigue demostrando su capacidad para mantenerse firme en momentos clave.

La jornada también destacó el hecho de que Del Toro no perdió terreno, incluso cuando las condiciones de la superficie y el intenso ritmo podían haber jugado en su contra. A pesar de no ser una etapa que le favoreciera en términos de ganancias significativas, el mexicano logró resistir la presión y consolidar su posición en la general. A lo largo de la etapa, se mantuvo atento a los movimientos de los rivales, y evitó cualquier tipo de corte que pudiera afectar su liderato.

Con tres etapas disputadas, la Tirreno-Adriático 2026 se perfila como una competencia cerrada. Si bien Del Toro sigue al frente, la presencia de ciclistas como Pellizzari, Magnus Sheffield, Alan Hatherly, Primož Roglič y Antonio Tiberi augura una lucha intensa por el primer puesto. El terreno montañoso de las siguientes etapas se espera que ponga a prueba la resistencia y estrategia de los líderes, especialmente aquellos con un mayor rendimiento en la montaña.

Clasificación general tras la etapa 3 de la Tirreno-Adriático 2026

Isaac Del Toro (UAD) – 10:35:22 Giulio Pellizzari (BHO) – +0:03 Magnus Sheffield (IGD) – +0:18 Alan Hatherly (JAY) – +0:18 Primož Roglič (JAY) – +0:19 Antonio Tiberi (TBV) – +0:22 Matteo Jorgenson (TBV) – +0:31 Filippo Ganna (IGD) – +0:35 Javier Romo (MOV) – +0:36 Ben Healy (EF) – +0:37 Santiago Butrago (TBV) – +0:38 Andrea Vendrame (BHO) – +0:40 Felix Grobschartner (LKT) – +0:42 Giulio Ciccone (LTK) – +0:42 Alessandro Pinarello (EF) – +0:49 Julian Alaphilippe (TUD) – +0:52 Tobias Haland Johannessen (UXM) – +0:53 Ilan Van Wilder (SOQ) – +0:54 Louis Vervaerke (SOQ) – +0:57 Gregor Mühlberger (DCT) – +0:59

