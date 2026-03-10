Isaac del Toro finaliza segundo en la etapa 2 y es líder general de la Tirreno-Adriático 2026

El ciclista mexicano protagoniza un cierre de película junto al ganador, Mathieu van der Poel, y Giulio Pellizzari

Isaac del Toro, nuevo líder general | DIRK WAEM / BELGA MAG / Belga via AFP

Isaac del Toro finalizó en el segundo lugar de la Etapa 2 en la Tirreno-Adriático 2026, resultado que lo pone como nuevo líder de la clasificación general. El ciclista mexicano del UAE Team Emirates – XRG protagonizó un final de infarto, y aunque comandó gran parte del ataque sobre la meta, terminó detrás de Mathieu van der Poel, neerlandés de Alpecin-Premier Tech que firmó un tiempo preliminar de 4:53:23 horas. El tercer puesto fue para Giulio Pellizzari de Red Bull-BORA-hansgrohe.

La etapa, de 206 kilómetros, se disputó entre Camaiore y San Gimignano, con un perfil que incluyó varias subidas y un decisivo sector de grava mojada en los últimos kilómetros. Este tramo de difícil recorrido, similar al de la Strade Bianche, fue clave para el desarrollo de la etapa, donde los corredores tuvieron que afrontar condiciones complejas, con lluvia y resbalones en el sector de sterrato.

Van der Poel aprovechó su experiencia en este tipo de terrenos y lanzó un ataque decisivo en la zona de grava. A pesar de los intentos de Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) y Pellizzari por mantenerse al ritmo del neerlandés, este último logró abrir un pequeño hueco y se colocó al frente en el tramo final, donde los tres protagonistas pedalearon hombro a hombro.

La etapa terminó con un sprint final en las calles empedradas de San Gimignano, donde Van der Poel mantuvo su ventaja y cruzó la línea de meta en primer lugar. Isaac del Toro remontó de último momento sobre Pellizzari para terminar en la segunda posición, dejando al italiano en la tercera plaza.

Tirreno-Adriático 2026: clasificación de la etapa 2

Mathieu van der Poel conquistó la segunda etapa de la Tirreno-Adriático 2026, en un cierre en el que firmó el mismo tiempo que Isaac del Toro y Giulio Pellizzari. Tras el grupo líder apareció Tobias Johannessen, a 15 segundos de distancia.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) — 4:53:23 Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) — +00 Giulio Pellizzari (Red Bull – Bora – hansgrohe) — +00 Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) — +0:15 Andrea Vendrame (Jayco AlUla) — +0:17 Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) — +0:17 Giulio Ciccone (Lidl-Trek) — +0:17 Andreas Kron (Uno-X Mobility) — +0:17 Clément Champoussin (XDS Astana Team) — +0:17 Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale) — +0:17

Clasificación general: Tirreno Adriático 2026, tras la etapa 2

Este resultado pone a Isaac del Toro como el líder general de la Tirreno-Adriático 2026. Con el maillot azul de líder, Del Toro se prepara para las siguientes etapas, comenzando este miércoles 11 de marzo con la etapa 3, cuyo tramo de 221 kilómetros va de Cortona a Magliano de’ Marsi.

Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) — 5:06:01 Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) — +0:03 Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) — +0:13 Alan Hatherly (Team Jayco AlUla) — +0:17 Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe) — +0:18 Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) — +0:20 Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) — +0:31 Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) — +0:34 Javier Romo (Movistar Team) — +0:34 Ben Healy (EF Education – EasyPost) — +0:36

