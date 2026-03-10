Isaac del Toro acepta diversas complicaciones para llegar al liderato de la Tirreno-Adriático 2026

Las caídas y una intensa carrera marcaron su camino al primer sitio de este compromiso

Isaac del Toro, MUY satisfecho por su trabajo. | MARCO BERTORELLO / AFP

Isaac del Toro ha logrado un destacado puesto en la segunda etapa de la Tirreno-Adriático 2026, lo que le permite tomar la delantera en la clasificación general. Este resultado lo mantiene en la pelea por ganar la competencia, sin embargo, en palabras del propio Orgullo de Ensenada, su trayecto no fue nada fácil.

La segunda etapa de la competencia no fue fácil para del Toro, quien tuvo que enfrentar condiciones difíciles, incluyendo el piso mojado por la lluvia, pero, el ciclista mexicano mantuvo su concentración y enfoque durante todo el recorrido. “Con la caída de Jorgenson no sé cómo pude reaccionar tan rápido, pero creo que tomé la desviación más larga y lenta posible“, explicó Isaac, quien aún se sorprende de su rápida reacción en un momento tan crítico de la carrera.

El momento clave de la competencia fue cuando logró evitar una caída, una situación que podría haberle costado valiosos segundos en la clasificación. “Contento de no haberme caído después en la siguiente curva” añadió destacando lo difícil que fue mantenerse en pie en una etapa marcada por las condiciones adversas.

“Estaba a tope, no sé cómo llegué, pero contento de haber llegado a la meta, de haber empujado hasta el final. La verdad estuvo muy duro. Al final solo quería respirar un poco, era todo o nada, así se entiende el ciclismo y no pasa nada”, señaló del Toro, reconociendo el esfuerzo titánico que le exigió esta etapa.

Isaac del Toro sabe que el ciclismo es un deporte de resistencia, en el que cada segundo cuenta, y las emociones de la competencia se mezclan con una constante necesidad de tomar decisiones rápidas y acertadas por lo que destacó la importancia de mantener siempre la cabeza fría y centrada. “Hay que tener la cabeza atenta siempre, hacerlo bien y trabajar todos los días, no equivocarse, estar atento y hacer las cosas con mucho enfoque”.

En sus últimas palabras, Isaac del Toro hizo una reflexión sobre el estrés y la tensión de la competencia: “Estaba pensando en que estaba haciendo el ridículo porque también casi me caigo, entonces simplemente quería llegar a meta”. A pesar de las dificultades, el ciclista mexicano se mostró orgulloso de su desempeño, dejando en claro que, en el ciclismo, cada victoria se construye con esfuerzo, concentración y un enfoque constante en mejorar.

