Daniel Felipe Martínez brilla en la París Niza: segundo en la etapa y podio en la general

Gran actuación del colombiano en Francia: peleó la etapa con Jonas Vingegaard y se metió en el podio de la general.

Daniel Felipe Martínez con Vingegaard | Anne-Christine Poujoulat, AFP.

La cuarta etapa de la París Niza dejó una de las actuaciones más destacadas de un colombiano en lo que va de la temporada. Daniel Felipe Martínez firmó una jornada monumental este miércoles al terminar en la segunda posición, solo superado en el sprint final por Jonas Vingegaard, en un día marcado por la lluvia, el viento y el constante riesgo de caídas. Además, el colombiano ya es segundo en la clasificación general.

Martínez brilló bajo la lluvia

La etapa estuvo condicionada por las difíciles condiciones climáticas desde los primeros kilómetros. La lluvia y el viento lateral complicaron el desarrollo de la jornada y obligaron al pelotón a mantenerse muy atento para evitar cortes y caídas en una carretera peligrosa.

En medio de ese escenario, Martínez mostró gran solidez y resistencia para mantenerse en el grupo de favoritos. El colombiano respondió a cada aceleración y se mantuvo firme en la pelea por la victoria, demostrando que atraviesa un gran momento de forma en esta edición de la carrera.

Duelo final con Vingegaard

En el tramo decisivo, la etapa se redujo a un pulso directo entre Martínez y Vingegaard. Ambos ciclistas lanzaron sus ataques en el último kilómetro y protagonizaron un emocionante mano a mano por el triunfo de la jornada.

Finalmente, el danés logró imponerse en el sprint final, mientras que el colombiano cruzó la meta en una destacada segunda posición, un resultado que confirma su protagonismo en la competencia y lo coloca como uno de los corredores a seguir en lo que resta de la prueba.

🇨🇴 Daniel Felipe Martinez et Tim van Dijke terminent à moins d'une minute du vainqueur Jonas Vingegaard. Le Colombien monte à la 2e place du classement général.



Daniel Felipe Martinez and Tim van Dijke finish less than a minute behind stage winner Jonas Vingegaard. The… pic.twitter.com/DF5YmymWrO — Paris-Nice (@ParisNice) March 11, 2026

Cambios importantes en la clasificación general

La etapa también estuvo marcada por la retirada del español Juan Ayuso, quien llegaba como líder de la general tras la tercera jornada, pero abandonó en medio de las difíciles condiciones de carrera.

Con este panorama, Vingegaard —respaldado por el trabajo colectivo del equipo Red Bull‑Bora‑Hansgrohe— quedó muy bien posicionado en la clasificación general y se perfila como uno de los principales candidatos al título. Mientras tanto, Daniel Felipe Martínez escaló posiciones y se metió en el podio de la general, consolidando una actuación sobresaliente en la prestigiosa carrera francesa.

