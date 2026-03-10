Santiago Buitrago, el mejor colombiano en 2 etapas del Tirreno-Adriático 2026

El bogotano espera seguir escalando posiciones este miércoles con otra prueba de montaña.

Santiago Buitrago | Martin Silva Cosentino/NurPhoto/NurPhoto via AFP.

Este martes 10 de marzo se corrió la primera fracción de Ruta en el Tirreno-Adriático 2026. Fueron 206 kilómetros de recorrido entre Camaiore y San Gimignano, una verdadera prueba para los escaladores que luchan por el título; el día contempló varios repechos, un par de puertos de mínima categoría y trayecto de sterrato a pocos metros de la llegada a meta.

En un sprint final que estuvo ‘para alquilar balcón’ Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Premier Tech) se quedó con la victoria de la segunda etapa. Con el mismo tiempo, pero por centésimas de segundo Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) cruzó la meta en el segundo lugar, el mexicano es el mejor latinoamericano de la competencia y líder de la clasificación general. Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) cerró el podio.

En cuanto a la participación colombiana Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) fue el mejor del día a 0:17 del ganador neerlandés, el bogotano es 11 en la general a 2:37 del mexicano. Nairo Quintana (Movistar Team) cruzó la meta este martes en la casilla 59 a 1:27 de Van Der Poel.

Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) lejos de aspirar a una victoria, llegó de 129 a 6:17 del ganador del día. El grupo lo finaliza Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) el sprinter antioqueño no estaba en un prueba acorde a sus habilidades, fue 151 a 9:40 del podio.

Etapa 3 Tirreno-Adriático 2026:

Para este miércoles 11 de marzo la actividad continúa en territorio italiano. En una fracción similar a la que se disputó este martes, los ciclistas tendrán que afrontar varios terrenos montañosos, especialmente en la recta final, cerca de 91 kms. El día comenzará en Cortona y finalizará en Magliano de’ Marsi.

Etapa 3 Tirreno Adriático / procyclingstats.com.

¿Quién transmite en vivo la Tirreno-Adriático 2026 y dónde ver a los colombianos por TV online?

Los derechos televisivos del Tirreno-Adriático 2026 son propiedad de Espn, la transmisión de las 7 etapas comenzará sobre las 08:00 de la mañana. Además en Claro Sports Colombia encontrará toda la información sobre los ‘Escarabajos’, crónica y la clasificación general de la competición.

