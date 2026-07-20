Isaac del Toro se sacrifica por Tadej Pogacar

Publicado por Gael Gonzalez Flores

El mexicano sufrió una caída en la décimo quinta etapa del Tour de Francia para evitar que su compañero, Tadej Pogacar, sufriera algún contratiempo

Isaac del Toro sufrió una caída en la etapa 15 del Tour de Francia para evitar que su compañero, Tadej Pogacar, sufriera algún contratiempo
Del Toro, el mejor compañero de Pogacar. | Reuters.

Isaac del Toro está viviendo un sueño en su primer Tour de Francia. No obstante, su trabajo como el escudero del mejor ciclista del mundo, Tadej Pogacar, es de alta exigencia. Durante la decimo quinta etapa de la ruta, el mexicano sufrió una caída que representó a la perfección el sacrificio y entrega que el mexicano tiene para su compañero.

A 21 kilómetros de la línea de meta, el pelotón se vio inmiscuido en un accidente que provocó que al menos una docena de ciclista tocaran tierra. Uno de ellos fue ‘El Torito’, quién asegura prefirió caer él para no afectar a su compañero, quién apunta como favorito para ganar la competencia. Lee la nota completa aquí.

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