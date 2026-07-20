Madrid se pinta de rojo: España desata una celebración histórica por su segunda Copa del Mundo

La Roja fue recibida por la Familia Real y Pedro Sánchez antes de recorrer Madrid rumbo a una Cibeles completamente abarrotada

La afición española celebra la segunda estrella | Reuters

Menos de 24 horas después de conquistar la Copa del Mundo con el triunfo 1-0 sobre Argentina, la selección española ya está en casa. Madrid vive este lunes una jornada de celebraciones que comenzó con los actos institucionales en la Zarzuela y La Moncloa y continuó con el desfile en autobús hasta la Plaza de Cibeles, donde decenas de miles de aficionados esperan la llegada de los nuevos campeones del mundo.

La Roja aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a bordo de un vuelo especial procedente de Nueva York. La Copa del Mundo fue una de las protagonistas desde el descenso del avión, antes de que jugadores y cuerpo técnico se trasladaran al hotel de concentración para preparar la agenda oficial del día.

Miles de aficionados esperan en la Cibeles | Reuters

Primera parada: la Zarzuela

El primer compromiso fue en el Palacio de la Zarzuela, donde el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía recibieron a la selección apenas un día después de acompañarla en la final disputada en La Gran Manzana.

Felipe VI felicitó a la plantilla por el campeonato y destacó el orgullo que representa el equipo para el país. La Casa Real también publicó un mensaje en el que agradeció “el esfuerzo, el sacrificio y la unión” que llevaron a España a conquistar su segunda estrella.

Reconocimiento en La Moncloa

Después de la Zarzuela, la selección se desplazó al Palacio de La Moncloa, donde fue recibida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El mandatario felicitó a los campeones por un título que, aseguró, volverá a formar parte de la memoria colectiva del deporte español y agradeció el ejemplo transmitido durante todo el torneo.

Rodri, el capitán del equipo y el Balón de Oro del torneo, tomó la palabra durante el acto y resumió el sentimiento del vestuario al asegurar que levantar la Copa del Mundo con España representa “un sueño” compartido por toda una generación de futbolistas.

Arranca el desfile de los campeones

Terminados los actos protocolarios, llegó el momento más esperado por la afición. La selección subió al autobús descapotable que recorrió algunos de los principales puntos del centro de Madrid en su camino a la Plaza de Cibeles, donde se realizará el acto principal de la celebración.

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Desde varias horas antes, miles de personas comenzaron a ocupar cada tramo del recorrido con camisetas de la selección, banderas españolas y pancartas dedicadas a los campeones.

Las imágenes muestran una marea roja acompañando el paso del autobús mientras los jugadores responden levantando la Copa del Mundo, saludando a ambos lados de la calle y grabando videos de una celebración que paralizó la capital. El Ayuntamiento desplegó un amplio dispositivo de seguridad, reforzó el transporte público y estableció cortes de circulación para facilitar el desarrollo del recorrido. Se espera que cerca de un millón de personas participen a lo largo de la jornada.

Cibeles ya está lista

Mientras la selección avanza por las calles de Madrid, la Plaza de Cibeles permanece completamente llena. El escenario comenzó su actividad con actuaciones musicales para recibir a los aficionados antes de la llegada del equipo.

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El cartel reúne a algunos de los artistas más populares del país, entre ellos Aitana, Ana Mena, Lola Índigo, Arde Bogotá y Viva Suecia, además de varios DJ que calientan la espera de los miles de seguidores concentrados en la plaza, donde no cabe un alma más para celebrar el campeonato.

La llegada del autobús a Cibeles marcará el momento culminante de una jornada en la que España celebra su segundo título mundial, con la entrega de la Copa a una afición que ha convertido el centro de Madrid en una fiesta desde las primeras horas de la tarde.

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