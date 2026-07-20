Las conclusiones de la Selección Colombia tras el Mundial 2026

La ‘Tricolor’ pintaba para hacer historia, pero se quedó en octavos de final a manos de Suiza. Jugó 5 partidos igual que en Brasil 2014.

Selección Colombia Mundial 2026/ Chat GPT-Claro Sports.

Con gol de Ferrán Torres en el segundo tiempo de la prórroga, España se quedó con el triunfo ante Argentina y también con la Copa del Mundo 2026. El equipo liderado por Luis de la Fuente fue el mejor equipo de la competición y conquistó su segundo trofeo del certamen deportivo más importante de la historia.

Lejos de haber soñado con hacer historia y de llegar a la final, la Selección Colombia solamente jugó hasta los octavos de final donde fue eliminado a manos de Suiza, la ‘Tricolor’ disputó la misma cantidad de partidos, 5, que en el Mundial de Brasil 2014. Así que en cuanto a lo deportivo no hubo que resaltar, sin embargo esta Copa del Mundo 2026 sí dejó varias conclusiones que vale la pena detallar.

James Rodríguez

Si bien el cucuteño cumplió con un récord, al ser el futbolista colombiano que más partidos en la historia del Mundial ha jugado, el cual cumplió en la tercera fecha de la fase de grupos ante Portugal, al final terminaron siendo 13 partidos sumados a los minutos que vio frente a Ghana en 16vos y contra Suiza en octavos de final.

El rendimiento de James no fue el mejor, a tal punto que podría decirse que fue la Copa del Mundo de menor rendimiento de las 3 que jugó, teniendo en cuenta que en Rusia 2018 llegó lesionado tras una intensa temporada con el Bayern Munich, lo que le produjo perderse el partido contra Inglaterra de los octavos de final, ni siquiera estuvo en el banquillo.

El mediocampista dejó claro que la falta de minutos con el Minnesota United y su tardío fichaje por un club le pesó, ya que en ciertos compromisos le costó mucho la condición física. Si bien el futbolista de 34 años dejó claro en varias oportunidades que este sería su último Mundial, quedará pendiente si decide seguir en la Selección Colombia para partidos amistosos, si habrá Eliminatorias de la CONMEBOL para la Copa del Mundo del 2030 y la disputa de la Copa América 2028.

Néstor Lorenzo

El estratega pasó la barrera de los 51 partidos con la Selección Colombia. A pesar que en ciertos pasajes de este Mundial los cambios le salieron, con jugadores que entraron y le dieron una mano al equipo cuando más lo necesitaba, se volvió a ‘casar’ con jugadores que no demostraron su mejor papel en la cita orbital: caso Luis Díaz y James Rodríguez.

Otra de las molestias del aficionado colombiano, fue que en aquel partido contra Suiza, disputado en Vancouver, Canadá nuevamente el primer cambio fue Jhon Arias, a pesar del pálido partido que estaba haciendo la Selección, el chocoano fue uno de los mejores del elenco sudamericano. Además jugadores como Carlo Andrés Gómez, uno de los mejores regateadores del fútbol brasilero, no vio muchos minutos, tal vez pudo dar una mano en aquel duelo ante los suizos.

Todo parece indicar que en la Federación Colombiana de Fútbol aún no hay certeza si Néstor Lorenzo renovará o no su vínculo con la ‘Tricolor’, ya que al parecer hay opiniones divididas sobre esta importante decisión. El argentino tiene contrato hasta finales del actual mes de julio y el equipo tiene juegos amistosos FIFA en el mes de septiembre y octubre; es decir hay que tomar una determinación rápida, por el bien de la Selección.

Gustavo Puerta

Sin lugar a dudas Gustavo Puerta fue la revelación de la Selección Colombia en este Mundial 2026. En el debut ante Uzbekistán en Ciudad de México, Néstor Lorenzo pateó el tablero, sentó a Richard Ríos y mandó a la titular a Puerta, el vallecaucano fue responsable con su reto y desde allí no soltó la titularidad.

Con un total de 470 minutos, siendo uno de los futbolistas que más jugó con Colombia, el de La Victoria supo cómo se juegan los mundiales, a pesar que era su primera cita orbital, la disputó como si ya llevara muchos más a sus espaldas. Grandes equipos de Europa se ‘pelean’ por sus servicios y no es para menos después de certamen que tuvo. Actualmente tiene contrato con Racing de Santander de España, equipo que ascendió a LaLiga para este 2026/27.

Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí

Camilo Vargas se convirtió en el portero más imbatible de Colombia en la historia de los mundiales, el bogotano y surgido en la cantera de Independiente Santa Fe, superó a David Ospina en este hito, gran parte de esta marca de más de 450 minutos sin recibir gol, fue gracias a sus defensas centrales: Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí.

Ambos centrales mostraron jerarquía, para Dávinson era su segunda cita mundialista, después de participar en Rusia 2018, mientras que para Lucumí era la primera, cumplió con honores en su debut mundialista. Ambos se ganaron el respeto de todo el país, no fueron señalados después de la eliminación ante Suiza y además pieza clave para que Colombia solo recibiera un gol en la competición.

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