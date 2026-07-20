¡El Mundial 2030 sería de 64 selecciones! Conmebol espera aumento de equipos para la próxima Copa del Mundo

A falta de confirmación por parte de la FIFA, la confederación sudamericana asegura que el Mundial del Centenario pasaría de 48 a 64 equipos

Alejandro Domínguez habría confirmado el Mundial de 64 selecciones|Imago7 y Reuters

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, volvió a pronunciarse a favor de ampliar el número de participantes para el Mundial 2030, torneo que tendrá una edición especial por la celebración del centenario de la Copa del Mundo. El dirigente sudamericano aseguró que la competencia representa una oportunidad para el fútbol y reiteró su deseo de que el certamen cuente con 64 selecciones nacionales.

A través de sus redes sociales, Domínguez publicó un video con imágenes históricas de las selecciones sudamericanas en los Mundiales y destacó la importancia de que la próxima edición tenga presencia en Uruguay, Argentina y Paraguay, países que recibirán los partidos inaugurales del torneo.

“¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos”, escribió el presidente de la Conmebol.

La propuesta de aumentar el número de participantes todavía no ha sido aprobada por la FIFA, pero la Conmebol se mantiene como uno de los principales impulsores de la iniciativa. El organismo sudamericano considera que la ampliación permitiría una mayor participación de selecciones de distintas regiones y serviría para conmemorar de una manera especial los 100 años del torneo.

¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

Mundial 2030 tendrá sedes en seis países de tres continentes

La Copa del Mundo de 2030 tendrá un formato histórico al celebrarse en seis países de tres continentes diferentes. Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales como parte del homenaje al primer Mundial disputado en Montevideo en 1930.

Después de los partidos iniciales en Sudamérica, la competencia continuará en España, Portugal y Marruecos, que serán las sedes principales del torneo. Esta edición marcará la primera vez que un Mundial se dispute en tres continentes.

La intención de Conmebol es que, en caso de aprobarse el formato de 64 selecciones, los tres países sudamericanos puedan tener una participación más amplia dentro del calendario. Actualmente, la planificación contempla que solo reciban un partido inaugural cada uno, aunque la ampliación podría modificar la distribución de encuentros.

La final del Mundial 2030 todavía no tiene sede confirmada. Entre los estadios que aparecen como candidatos están el Santiago Bernabéu de Madrid, el Spotify Camp Nou de Barcelona y el Gran Estadio Hassan II de Casablanca.

FIFA analiza la posibilidad de aumentar el número de equipos

La propuesta de disputar un Mundial con 64 selecciones contempla sumar 16 equipos respecto a la edición de 2026, que contó con 48 participantes y será la primera Copa del Mundo con ese formato.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reconoció que la posibilidad está bajo análisis y explicó que será discutida después del Mundial 2026. “Un torneo de 64 equipos es definitivamente un tema que se examinará y discutirá en los comités pertinentes después de esta Copa del Mundo”, señaló.

En caso de aprobarse, el torneo tendría 16 grupos y una fase de eliminación directa que comenzaría desde los dieciseisavos de final. La propuesta también contempla una mayor distribución de partidos entre las sedes anfitrionas.

La Conmebol ha defendido esta idea bajo el argumento de que el Mundial debe representar a más países y que el crecimiento del futbol permite ampliar la competencia. Mientras tanto, la FIFA deberá evaluar el impacto deportivo, logístico y económico antes de tomar una decisión definitiva sobre el formato del centenario de la Copa del Mundo.

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