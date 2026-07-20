Posibles alineaciones del Independiente Santa Fe vs Caracas por la Copa Sudamericana 2026

Independiente Santa Fe y Caracas se ven las caras este jueves 23 de julio en El Campín, por los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Posibles formaciones del Santa Fe vs Caracas/ Claro Sports.

Independiente Santa Fe recibe este jueves 23 de julio a Caracas de Venezuela en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Bajo la dirección técnica de Pablo Repetto, los ‘leones’ quieren ser parte de los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde ya se encuentra River Plate, no obstante tiene que superar a este rival primero.

Posible alineación de Independiente Santa Fe para el partido de la Copa Sudamericana 2026

Posible formación de Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Helibelton Palacios, Víctor Moreno, Emmanuel Olivera, Jeison Angulo; Yilmar Velásquez, Daniel Torres, Alexis Zapata; Hugo Rodallega, Nahuel Bustos y Ómar Frasica.

Posible alineación de Caracas para el partido de la Copa Sudamericana 2026

Posible formación de Caracas: Frankarlos Benítez; Eduardo Ferreira, Jesús Quintero, Luis Mago, Jesús Yendis, Christian Larotonda, Irving Gudiño, Wilfred Correa, Michael Covea, Robert Hernández y José Rondón.

Últimos partidos de Independiente Santa Fe

27.05.2026 | Peñarol 0-1 Independiente Santa Fe | Copa Libertadores.

23.05.2026 | Junior 0-0 (5-4 en penales) Independiente Santa Fe | Liga BetPlay.

19.05.2026 | Independiente Santa Fe 2-1 Platense | Copa Libertadores.

16.05.2026 | Independiente Santa Fe 1-1 Junior | Liga BetPlay.

12.05.2026 | Independiente Santa Fe 4-0 América de Cali | Liga BetPlay.

Últimos partidos de Caracas

27.05.2026 | Caracas 1-3 Botafogo | Copa Sudamericana.

21.05.2026 | Racing 2-2 Caracas | Copa Sudamericana.

05.05.2026 | Independiente Petrolero 2-3 Caracas | Copa Sudamericana.

29.04.2026 | Caracas 1-1 Racing | Copa Sudamericana.

25.04.2026 | Caracas 2-1 Rayo Zuliano | Liga FUTVE.

Terna arbitral del juego:

Juez central: Guillermo Guerrero.

Asistente 1: Christian Lescano.

Asistente 2: Ricardo Baren.

4to árbitro: Augusto Aragón.

VAR: Franklin Congo.

AVAR: Gabriel González.

Lea también: