El calendario de Isaac del Toro en el Tour de Francia: los días clave para pelear por el podio

El 20 de julio es el último día de descanso en el Tour, tras lo cual el mexicano luchará por seguir siendo el líder de los jóvenes y terminar en el podio

Los días clave de la última semanaa del Tour de France 2026 | Jeff PACHOUD / AFP

La edición 2026 del Tour de Francia ha sido histórica para el ciclismo mexicano gracias a Isaac del Toro. El de Ensenada ya ganó una etapa y está peleando por terminar por terminar en el podio (Pogacar tiene prácticamente asegurada la general) y por ser el mejor de los jóvenes, ya que llega a la última semana con la camiseta blanca tras lo hecho en la etapa 15.

El lunes 20 de julio tenemos el último día de descanso en La Grande Boucle, tras lo cual el pelotón encara una tercera semana con pocos respiros, ya que solo hay una etapa llana en la ruta, con una contrarreloj y tres de montaña antes de llegar a los Campos Eliseos. Repasamos el itinerario diario que queda en la carrera más importante del ciclismo, anotando los días clave para que Isaac del Toro culmine en París entre los mejores del pelotón.

Martes 21 de julio | Etapa 16 | Évian Les Bains Thonon – Les Bains | 26.1 km

El martes puede ser el día más importante para Del Toro. Es la contrarreloj individual, que no es la mejor especialidad del mexicano y en la ha perdido tiempo en el pasado reciente. En la primera jornada de este Tour, que fue una crono por equipos, Juan Ayuso le sacó 10 segundos, por 7″ de Remco Evenepoel. En la Vuelta al País Vasco de este año, Isaac comenzó perdiendo 52 segundos con Paul Seixas y 19″ con Florian Lipowitz, par de pedalistas que luchan por el podio en el Tour. Del recorrido de 26.1 km., un tercio es en subida, un tercio en bajada y un tercio en llano.

Las referencias a tener en cuenta para Isaac: llega con ventaja de 25 segundos sobre Paul Seixas, cuarto en la general y segundo en la camiseta blanca, 50″ sobre Florian Lipowitz y 1:30 con Juan Ayuso.

El perfil de la etapa 16 del Tour | Tour de Francia Oficial.

Miércoles 22 de julio | Etapa 17 | Chambery – Voiron | 174.7 km

Un día que inicia con varios puertos de tercera y cuarta categoría, pero apunta a ser la calma antes de la tormenta en los Alpes. Salvo algo extraño, debería ser un día que los velocistas buscarán pelear la llegada masiva en Voiron.

El perfil de la etapa 17 del Tour | Tour de Francia Oficial.

Jueves 23 de julio | Etapa 18 | Voiron – Orcieres Merlette | 185.2 km

La primera de tres etapas que terminan en alto en este Tour. Temprano tenemos un puerto de primera categoría, el Col d’Engines (11.4 km al 5.4%) y cerramos con una llegada en alto de Orcières-Merlette (7.1 km al 6.7%).

El perfil de la etapa 18 del Tour | Tour de Francia Oficial.

Viernes 24 de julio | Etapa 19 | GAP – Alpe D’Hue | 127.9 km

La primera de dos jornadas que terminarán en el mítico Alpe D’Huez. La jornada inicia con un puerto de segunda categoría (Col Bayard, 4.7 km. a 7.2%), seguido del Col du Noyer (7.2 km. a 8.5%). De ahí hay unos 60 km. antes de subir el Col d’Ornon (5.4 km. a 6.4%), que será el entremés antes del plato fuerte de las 21 curvas del Alpe D’Huez.

El perfil de la etapa 19 del Tour | Tour de Francia Oficial.

Sábado 25 de julio | Etapa 20 | Le Bourg D’Oisans – Alpe D´Huez

Como si los dos días previos no hubieran sido suficiente, el sábado tenemos la etapa reina del Tour. Un calvario con 170.9 km., con 5,600 metros de desnivel acumulado. Son tres puertos fuera de categoría y dos de primera, terminando de nuevo en alto en el Alple D’Huez.

Se pasa por el Col de la Croix de Fer (24 km al 5.2%) y el Col du Télégraphe (11.9 km al 7.1%). De ahí, tenemos el ‘techo del Tour, el Col du Galibier (17.7 km al 6.9%) y, como cereza del pastel, se llegará al Alpe d’Huez, pero por el Col de la Sarenne (12.8 km al 7.3%), una ruta que solo se usó como descenso en el 2013 y ahora será en subida.

El perfil de la etapa 20 del Tour | Tour de Francia Oficial.

Domingo 26 de julio | Etapa 21 | Thoiry – París Champs Élysées | 133 km

Toca el paseo de camino a París y las vueltas en Le Champs Élysées. Día de tregua y de premiación.

El perfil de la etapa 21 del Tour | Tour de Francia Oficial.

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