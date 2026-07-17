Los elogios del jefe del UAE a Isaac del Toro: “Tiene una progresión impresionante”

Matxin, una pieza clave en la carrera del ciclista mexicano, habla de su desarrollo y su primera participación en el Tour

Matxin habla de Isaac del Toro | REUTERS/Gonzalo Fuentes

Joxean Matxin, Team Mánager del UAE, es una de las personas clave en la carrera del mexicano Isaac del Toro. Considerado uno de los mejores descubridores de talentos del mundo, el español habló con el Diario As sobre cómo fue su primer contacto con el mexicano hace ya 5 años. No le perdió el rastro y le ayudó a dar el salto a Europa.

De esa conversación en 2021 al debut de Isaac en el Tour de France, Matxin habla de la trayectoria del mexicano, a quien considera una joya del pelotón mundial, y cómo todo se dio para firmarlo al UAE, donde lanzó su carrera. “Es el corredor que más expectativas superó“, asegura el español. Lee la entrevista completa en esta nota.

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