Harold Tejada, a una rueda de cortar la sequía colombiana en el Tour de Francia

El colombiano se lanzó en fuga y protagonizó una intensa etapa, pero no pudo ante el último impulso del suizo Mauro Schmid.

Tejada rozó la victoria de etapa | Jeff PACHOUD / AFP

Y nuevamente Suiza le gana a Colombia. Mauro Schmid se impuso en el vertiginoso final de la etapa 13 del Tour de Francia, la cual unió caminos entre Dole y Belfort en el recorrido más largo del Grande Boucle. Aunque en sí se trataba de una etapa de montaña, con un pico de primera categoría, las velocidades fueron altísimas.

El país volvió a vibrar por una etapa del Tour desde hace un buen tiempo. El protagonista fue Harold Tejada, corredor del XDS Astana Team que tuvo una valerosa presentación, yendo a disputar la fracción hasta el último segundo a rueda de Schmid, quien sacó su artillería en el envión final. El huilense rozó la épica en la fracción.

Colombia pudo sacudirse tras el mal trago de Fernando Gaviria y su fractura de clavícula, la cual lo obligó a dejar la competencia. Al otro día, Tejada se sacudió y demostró toda su condición física en un duelo de dos. La definición fue mínima, por una rueda que marcó el ganador de la carrera.

El ataque poderoso de Tejada que casi termina en victoria

El del Astana, muy atento a cualquier movimiento en el desenlace, se dispuso a atacar junto a un selecto grupo en el que Tom Pidcock daba el golpe en la mesa. El británico llegó al punto de relegar a Juan Ayuso después de subir seis casillas en la clasificación general, recalando en la cuarta colocación, casi que en un roce con el podio.

Tejada y Schmid se lanzaron en fuga y tomaron diferencias suficientes para definir la etapa entre los dos. Ya sobre los últimos 200 metros, cuando parecía el cafetero ganar el pulso, su rival prendió la máquina y se destapó. La diferencia al fin resultó ser de casi una rueda, dejándolo con la miel en los labios.

Mauro Schmid supera a Harold Tejada | REUTERS/Stephanie Lecocq

“Yo creo que la última subida estuvo muy dura, estar en la fuga. Pero bueno, Mauro (Schmid) siempre es más rápido. Intenté aguantarlo hasta los últimos 200 metros. La verdad la vi cerquita, pero bueno, feliz con el resultado y felicitar al equipo. Al final había que arriesgar”, reflexionó Tejada en zona mixta tras la culminación de la etapa.

“Al final cuando faltaban 250 metros me lancé con todo, pero ganó el que estaba más fuerte. Esperemos qué pasa en lo que resta de las etapas. Hubiera sido lindo ganar, porque estas oportunidades son poquitas. Lo importante es estar en las fugas”, complementó.

La sequía de victorias para Colombia es larga. Desde 2020, certamen donde Daniel Felipe Martínez y Miguel Ángel “Superman” López ganaron las etapas 13 y 17 respectivamente, no se goza de un triunfo de etapa en la Grande Boucle. La última vez, en una cita grande, fue para Egan Bernal el pasado 9 de septiembre en la etapa 16 de la Vuelta a España.

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