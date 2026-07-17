¿Cómo les fue a los colombianos en el Tour de Francia 2026 hoy 17 de julio? Resultados y posiciones

Harold Tejada estuvo a muy poco de llevarse la victoria en un sprint demoledor junto a Mauro Schmid.

Harold Tejada en la etapa 13 del Tour de France | Loic VENANCE / AFP

Estuvo muy cerca la victoria de Harold Tejada en el Tour de Francia. Este viernes se corrió la decimotercera etapa, que dejó el triunfo para Mauro Schmid después de casi 206 kilómetros. Con un puerto de primera categoría y un final de mucho vértigo, la “pelea de dos” le favoreció al suizo del Team Jayco AlUla.

La pelea estuvo imperdible hasta el final. Luego de que los sprinters se adueñaran de la fuga, no dejó de resistir en una fuga muy numerosa, que iba a toda máquina. Ya para el final, Tejada y Schmid se lanzaron a la escapada para cerrar la jornada del día.

El suizo, en los últimos 200 metros, tomó la ventaja y superó por una rueda al pedalista del XDS Astana Team. A tan solo dos segundos, Tom Pidcock, el más combativo del día, terminó completando el podio.

Colombianos en el Tour de Francia 2026: resultados y en qué posición quedaron hoy 17 de julio

Tejada, sin lugar a dudas, fue el mejor colombiano del día. Su etapa puso a soñar a toda la fanaticada, que esperaba el fin de una sequía que ya casi se extiende a seis años. Posiblemente le apunte a tomarse revancha en las fracciones de montaña restantes.

Egan Bernal terminó en la posición 55° después de llegar junto al grupo de Tadej Pogacar, a 7:32 de Schmid y Tejada. Sergio Higuita llegó de 83° a 17:16 del ganador, mientras que Einer Rubio terminó de 114° a 17:19.

Así van los colombianos en la clasificación general:

12° – Egan Bernal (Netcompany INEOS) – 12:15.

26° – Harold Tejada (XDS Astana Team) – 46:37.

45° – Einer Rubio (Movistar Team) – 1:21:31.

46° – Sergio Higuita (XDS Astana Team) – 1:21:47.

¿A qué hora salen mañana los colombianos en la Etapa 14 del Tour de Francia 2026?

La próxima fracción, en la alta montaña, unirá caminos entre Mulhouse y Le Markstein con 155.3 kilómetros. Habrá cuatro picos en las espigadas montañas, tres de ellas con premios de primera categoría. El horario estimado de salida será a las 13:30 locales (6:30 de la mañana en Colombia).

¿Quién transmite el Tour de Francia 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

ESPN y la plataforma Disney+ llevarán las emociones del Tour de Francia para Latinoamérica. Dicha transmisión inicia a partir de las 6:30 de la mañana en Colombia. Un rato más tarde, se unen las transmisiones de RCN TV y Caracol. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los detalles de la Grande Boucle con un completo minuto a minuto.

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