Tadej Pogacar ya no persigue a las leyendas: ahora está por encima de ellas

Tadej Pogacar consolidó su estatus como uno de los mejores ciclistas de la historia tras ganar su quinto Tour de Francia a los 27 años, destacando por su versatilidad en Grandes Vueltas, Monumentos y Campeonatos Mundiales.

Es esloveno conquistó su quinto Tour de France | Claro Sports

Tadej Pogacar ya puede ser considerado el mejor ciclista de la historia. Su quinto título en el Tour de Francia terminó de completar un palmarés que combina el dominio en las Grandes Vueltas, los Campeonatos Mundiales y las clásicas más importantes del calendario.

El esloveno no necesitó esperar al final de su carrera para instalarse en la cima. A los 27 años igualó el récord histórico de cinco triunfos en el Tour y lo acompañó con logros que ningún otro especialista de las carreras de tres semanas ha conseguido durante la era moderna.

Pogacar puede ganar en la alta montaña, contrarreloj, recorridos con adoquines y pruebas de casi 300 kilómetros. Domina competencias de tres semanas y también carreras de un solo día. Esa capacidad para imponerse en escenarios completamente diferentes termina por separarlo del resto.

Pogacar se unió a las máximas leyendas del Tour de Francia

Con sus victorias de 2020, 2021, 2024, 2025 y 2026, Pogacar ingresa al grupo de corredores que conquistaron cinco veces la clasificación general del Tour de Francia.

Jacques Anquetil lo consiguió en 1957, 1961, 1962, 1963 y 1964. Eddy Merckx ganó en 1969, 1970, 1971, 1972 y 1974, mientras que Bernard Hinault se impuso en 1978, 1979, 1981, 1982 y 1985.

Miguel Induráin completó sus cinco triunfos de forma consecutiva entre 1991 y 1995, una marca que ningún otro ciclista ha repetido. Chris Froome quedó un escalón abajo con cuatro títulos, logrados en 2013, 2015, 2016 y 2017.

Pogacar alcanzó a los pentacampeones a los 27 años, antes que cualquiera de las otras leyendas. Su edad todavía le permite buscar una sexta victoria y convertirse en el corredor más ganador de la historia de la Grande Boucle.

Un campeón que no depende únicamente del Tour

El quinto maillot amarillo podría ser suficiente para colocar a Pogacar en la cima de los grandes nombres del ciclismo, pero su candidatura como el mejor de todos los tiempos se construye con todo lo que ha ganado fuera de Francia.

En 2024 conquistó el Giro de Italia con seis victorias de etapa y posteriormente se impuso en el Tour de Francia y el Campeonato Mundial. Se convirtió así en el tercer corredor capaz de completar la Triple Corona durante una misma temporada.

Un año después volvió a ganar el Tour y defendió el arcoíris en el Mundial. Fue el primer ciclista que conquistó ambas competencias en dos temporadas consecutivas, una muestra de regularidad que no tenía antecedentes.

Su palmarés ya incluye seis Grandes Vueltas: cinco Tours y un Giro. Todavía no ha ganado la Vuelta a España, pero tampoco ha necesitado conquistar las tres para construir una trayectoria que abarca prácticamente todas las formas posibles de competir sobre una bicicleta.

El dominio de Pogacar también llega a los Monumentos

La principal diferencia entre Pogacar y otros campeones de Grandes Vueltas se encuentra en las clásicas. El esloveno suma 13 Monumentos: cinco ediciones de Il Lombardia, cuatro de Lieja-Bastoña-Lieja, tres Tours de Flandes y una Milán-San Remo.

Su capacidad para ganar Flandes y Lombardia demuestra la amplitud de su repertorio. Una exige potencia, colocación y resistencia sobre los adoquines; la otra favorece a los escaladores en un recorrido montañoso. Pogacar ha dominado ambas.

A esos triunfos se añaden cuatro Strade Bianche, dos Flechas Valonas y múltiples clasificaciones generales en carreras de una semana. Ha ganado el UAE Tour, la Tirreno-Adriático, la París-Niza, el Tour de Romandía y el Tour de Suiza. No existe otro corredor de su generación que haya combinado ese dominio en clásicas, vueltas de una semana y Grandes Vueltas.

Pogacar recupera la figura del ciclista total

El ciclismo moderno llevó a los corredores hacia la especialización. Los aspirantes al Tour concentran gran parte de su temporada en las carreras de tres semanas, mientras que los clasicómanos se preparan para esfuerzos de un solo día. Pogacar rompió esa división.

Puede atacar a más de 80 kilómetros de la meta en la Strade Bianche, ganar una clásica de casi 300 kilómetros como Milán-San Remo y después dominar los Alpes y los Pirineos durante tres semanas. En 2026 se impuso en San Remo, el Tour de Flandes y Lieja-Bastoña-Lieja antes de conquistar su quinto Tour.

Esa versatilidad recuperó una figura que parecía incompatible con el ciclismo actual: la del corredor capaz de disputar cualquier carrera y comenzar casi siempre como favorito.

¿Por qué Pogacar ya es el mejor ciclista de la historia?

Eddy Merckx conserva registros superiores en volumen: ganó 11 Grandes Vueltas y 19 Monumentos. Su palmarés continúa siendo la gran referencia estadística del ciclismo.

Sin embargo, la grandeza no depende únicamente de sumar trofeos. También debe medirse por la variedad de los triunfos, el nivel de los rivales, el contexto competitivo y la capacidad de dominar una época marcada por la especialización. Pogacar reúne todos esos elementos.

Ha ganado el Tour cinco veces, completó la Triple Corona, conquistó dos Campeonatos Mundiales consecutivos y se impuso en cuatro de los cinco Monumentos. Lo hizo antes de cumplir 28 años y dentro de un ciclismo en el que cada objetivo exige una preparación específica.

El esloveno todavía puede aumentar las distancias. Le quedan desafíos como la París-Roubaix, la Vuelta a España y el oro olímpico, pero ya no necesita conseguirlos para validar su lugar en la historia.

Su quinto Tour no abrió la discusión sobre si podía alcanzar a las leyendas. La cerró. Tadej Pogacar no es solamente el mejor corredor de su generación ni el ciclista más completo de la actualidad. Por la combinación de dominio, versatilidad, precocidad y resultados, ya construyó el argumento más sólido para ser considerado el mejor ciclista de todos los tiempos.

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