Pico y placa en Bogotá para este martes, 7 de abril de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Conozca todos los detalles de la medida para este martes en la capital de la República.

Tráfico en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

Después de lo que fueron los días de descanso en Semana Santa, los habitantes y visitantes de Bogotá tienen que tener claro que la medida del pico y placa sigue vigente. Por tal motivo en Claro Sports les traemos todo lo relacionado con la medida para este martes 7 de abril en la capital de la República.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este martes 7 de abril de 2026?

Iniciando el cuarto mes del año, podrán circular los vehículos con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, los que culminen en 0, 6, 7, 8, y 9 tendrán que estar guardados en la casa.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

Los horarios son fijos y para nadie es un secreto cómo funciona. La medida cobija todo el día, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Si le toca el pico y placa, tendrá que guardar su vehículo y buscar otros medios alternativos.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Las motocicletas y autos con motor eléctrico no aplican a la regla. Además, existe la posibilidad de pagar un pico y placa solidario para salvarse de un comparendo. Otro autos exentos son los de servicios médicos, prensa, seguridad y el transporte de personas en condición de discapacidad.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

Por ahora, la sanción actual está tasada en 15 salarios mínimos legales diarios, valor que corresponde a $875.452 pesos colombianos. Súmele que el carro podrá ser inmovilizado por las autoridades. Y así tendrá que pagar otros asuntos, como los costos por el parqueo en patios y el servicio de grúa.

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