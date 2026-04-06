¿Quién salió eliminado de Exatlón México 2026 este domingo 5 de abril?

Cada vez falta menos para llegar a la recta final de la competencia del programa deportivo más visto en el país

Koke Guerrero tuvo un duelo de eliminación con otro del equipo Azul | Exatlón

El Duelo de Eliminación de este domingo 5 de abril en Exatlón México 2026 definió la salida de un atleta tras una jornada que marcó el cierre de la semana 27 de la competencia. La disputa enfrentó a dos integrantes del Equipo Azul en una serie de carreras que extendieron la tensión hasta el último momento.

Koke Guerrero y Adrián Leo protagonizaron más de 15 enfrentamientos directos, en los que ambos agotaron sus oportunidades dentro del circuito. El enfrentamiento se resolvió tras una secuencia de carreras en la que cada punto fue determinante para definir la permanencia en el reality.

La eliminación representó un momento clave dentro de la temporada, ya que uno de los participantes dejó la competencia en una etapa avanzada del programa. La salida se dio en medio de un cierre de semana que también estuvo marcado por el desgaste acumulado de los atletas.

Koke Guerrero es el eliminado de Exatlón México: así perdió este Domingo de Eliminación

El atleta que dejó la competencia fue Koke Guerrero, luego de caer ante Adrián Leo en el Duelo de Eliminación. Ambos competidores disputaron más de 15 carreras, utilizando cada una de sus medallas en busca de mantenerse dentro del programa.

Durante el enfrentamiento, los dos atletas mostraron resistencia en cada circuito. Al final del duelo, Adrián Leo logró imponerse en las últimas carreras, lo que definió la salida de Koke Guerrero del reality.

Todos los eliminados de Exatlón México 2026: lista completa

Con la salida de este domingo, la lista de eliminados en la temporada 2026 continúa creciendo. Hasta el momento, 25 atletas han abandonado la competencia a lo largo del programa.

Entre los nombres registrados se encuentran Alex, Andrea, Aristeo, Karen, Antonio, Tanori, Luis, Vanessa, Mau Wow, Edna, Heber, Thayli, Jair, Melisa, Adrián, José, Samanta, Emilio, Dana Castro, Alejandro Aguilera, Ela, Natali, Ernesto, Dorys del Moral, César Villaluz y Koke Guerrero.

¿Quiénes son los sobrevivientes del Equipo Rojo y Equipo Azul en Exatlón México?

Tras la eliminación, ambos equipos mantienen a varios integrantes en competencia rumbo a la siguiente etapa del programa. El Equipo Rojo continúa con Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Mario ‘Mono’ Osuna, Humberto Noriega, Karol Rojas, William Arroy y Benjamín Saracho.

Por su parte, el Equipo Azul sigue en competencia con Alexis Vargas, Evelyn Guijarro, Katia Gallegos y Valery Carranza. Estos atletas permanecen en la contienda con el objetivo de avanzar hacia las fases finales del reality. Aunque cada vez son menos los azules para disputar el cierre de la temporada.

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