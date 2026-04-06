Luis Díaz, rumbo a su tercera prueba de fuego ante Real Madrid

El guajiro todavía lleva una ‘espina’ encima por la final perdida de Champions League frente al onceno ibérico en 2022.

Luis Díaz en la Champions League | REUTERS

El Bayern Munich está a poco de llegar a una cita para ratificar su poderío en el plano doméstico. Falta poco para un duelo imperdible, este martes 7 de abril, frente al Real Madrid en el pesado Santiago Bernabéu. Duelo de alta tensión por las obligaciones para ambos de llevarse la ‘Orejona’, sobre todo el cuadro blanco, que prácticamente deja escapar la disputa por LaLiga tras una derrota que no estaba en los planes contra Mallorca.

Del otro lado, los bávaros no creen en nadie. Será cuestión de pocos días para que logren coronarse en la Bundesliga, pues no paran de vencer a sus rivales. Incluso en sus pruebas más difíciles, el elenco dirigido por Vincent Kompany sabe sufrir y logra dar estocadas en momentos clave. Así pasó contra Friburgo, pues pasó en pocos minutos del 2-0 en contra al agónico 2-3 que se tradujo en una victoria clave en esa carrera rumbo al título.

Luis Díaz, con el recuerdo de una final perdida

El nombre a seguir es Luis Díaz. Destacado por formar parte del tridente más temido de Europa, junto a Michael Olise y Harry Kane, se ve en la necesidad de engrandecer sus números y seguir aportando a la maravillosa campaña que actualmente desempeña el cuadro bávaro. ‘Lucho’ espera que la tercera prueba sea favorecedora para él frente al Real Madrid.

Quedó en el recuerdo una muy dolorosa final en su carrera. Recién llegó a Liverpool y logró acceder a la gran final de la Champions League en el Stade de France, el 28 de mayo de 2022, pero cayó a manos de los ibéricos por la mínima diferencia. Vinicius Junior, la carta brasileña en ataque, firmó la única diana del cotejo.

Díaz fue titular ese día y tuvo ocasiones, junto a los suyos, pero un gigante Thibaut Courtois sostuvo el 1-0 para el Madrid. Tiempo después, en 2023, se ausentó por lesión en una eliminatoria que le costó mares a Liverpool batallar. Un 2-6 final sepultó a los ingleses, que no tuvieron a Díaz por una lesión larga para los octavos de la competición europea.

El segundo ‘round’ de Díaz ante Madrid fue en su vieja casa, Anfield, el 27 de noviembre de 2024. Los dirigidos por Arne Slot derrotaron 2-0 a la ‘Casa Blanca’ con goles de Alexis Mac Allister y Cody Gakpo. El guajiro no marcó ni asistió ese día, pero fue titular.

Ahora bien, en el Bernabéu, será la primera vez para Díaz, ahora con la casaca del Bayern Munich. Todo indica que será titular y tendrá un escenario ideal para ratificar su jerarquía en ataque. La mesa servida para un hermoso duelo, prácticamente final anticipada, el martes 7 de abril a las 2:00 p.m. (hora COL).

Los partidos que Luis Díaz ha jugado frente al Real Madrid

El recuento de los compromisos:

28.05.2022 | Real Madrid 1-0 Liverpool | Final de Champions League (Díaz titular).

27.11.2024 | Liverpool 2-0 Real Madrid | Fase de Liguilla en Champions (Díaz titular).

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