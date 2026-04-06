Isaac del Toro en vivo: transmisión etapa 1 de la Vuelta al País Vasco 2026 hoy 6 de abril
El ciclista mexicano inicia la Vuelta al País Vasco 2026 en Bilbao, con transmisión en vivo de Claro Sports y favoritos de alto nivel en el pelotón
Etapa 1: ruta y recorrido de la Vuelta al País Vasco hoy
La etapa 1 de la Vuelta al País Vasco 2026 será una contrarreloj individual con salida y meta en Bilbao, un trazado corto pero exigente de 13.8 kilómetros, con un puerto puntuable y 225 metros de desnivel, pensado para abrir las primeras diferencias en la general desde el primer día. No se prevén huecos enormes, pero sí una jornada clave para que los especialistas y corredores potentes busquen vestirse de líder, mientras que los escaladores tendrán como prioridad perder el menor tiempo posible en un arranque que puede marcar la estrategia de toda la semana.
Equipos y lista de salida de la etapa 1
La etapa 1 de la Vuelta al País Vasco 2026 contará con un pelotón de alto nivel, integrado por varios de los mejores equipos del ciclismo internacional. En esta contrarreloj individual, cada escuadra buscará posicionar a sus líderes desde el inicio, en una jornada donde los especialistas pueden marcar diferencias importantes, pero donde los aspirantes a la clasificación general también deberán minimizar pérdidas. El UAE Team Emirates-XRG tendrá a Isaac del Toro como una de sus cartas principales, acompañado por un bloque sólido que combina experiencia y juventud. Sin embargo, la competencia será intensa ante rivales como Primož Roglič, Juan Ayuso, Paul Seixas o Ben Healy, en una lista de salida que reúne a figuras consolidadas y talentos emergentes del WorldTour.
LISTA DE SALIDA POR EQUIPOS
– Soudal Quick-Step: Mikel Landa, Ayco Bastiaens, Steff Cras, Mauri Vansevenant, Martin Svrcek, Ilan Van Wilder, Ethan Hayter.
– XDS Astana Team: Clément Champoussin, Lorenzo Fortunato, Sergio Higuita, Harold Tejada, Nicola Conci, Christian Scaroni, Simone Velasco.
– Groupama – FDJ United: Guillaume Martin, Clément Braz Afonso, Maxime Decomble, Kevin Geniets, Quentin Pacher, Enzo Paleni, Rémy Rochas.
– UAE Team Emirates-XRG: Isaac del Toro, Brandon McNulty, Igor Arrieta, Felix Grosschartner, Domen Novak, Adria Pericas, Marc Soler.
– Lidl – Trek: Juan Ayuso, Bauke Mollema, Andrea Bagioli, Julien Bernard, Carlos Verona, Mattias Skjelmose, Quinn Simmons.
– Red Bull – BORA – hansgrohe: Primož Roglič, Haimar Etxeberria, Florian Lipowitz, Finn Fisher-Black, Gianni Moscon, Luke Tuckwell, Emil Herzog.
– Decathlon CMA GCM Team: Paul Seixas, Matthew Riccitello, Léo Bisiaux, Jordan Labrosse, Nicolas Prodhomme, Johannes Staune-Mittet, Aurélien Paret-Peintre.
– Burgos Burpellet BH: Ander Okamika, Lorenzo Quartucci, José Luis Faura, Sinuhé Fernández, Carlos García Pierna, José Manuel Díaz, Adrián Fajardo.
– Equipo Kern Pharma: Iñigo Elosegui, Iván Cobo, Nil Gimeno, Unai Iribiar, Unai Ramos, Jorge Gutiérrez, Ibon Ruiz.
– Movistar Team: Cian Uijtdebroeks, Jorge Arcas, Juan Pedro López, Raúl García Pierna, Natnael Tesfatsion, Roger Adrià, Javier Romo.
– Team Picnic PostNL: Frank Van Den Broek, Matthew Dinham, Alexy Fauré Prost, James Knox, Björn Koerdt, Juan Guillermo Martínez, Mattia Gaffuri.
– Bahrain – Victorious: Pello Bilbao, Roman Ermakov, Rainer Kepplinger, Alberto Bruttomesso, Oliver Stockwell, Antonio Tiberi, Attila Valter
– Alpecin – Deceuninck: Hugo Houle, Ramses Debruyne, Lennert Belmans, Emiel Verstrynge, Aaron Dockx, Gal Glivar, Luca Vergallito.
– Tudor Pro Cycling Team: Julian Alaphilippe, Fabian Weiss, Marco Brenner, Jacob Eriksson, Yannis Voisard, Hannes Wilksch, Luc Wirtgen.
– Cofidis: Ion Izagirre, Alex Aranburu, Emanuel Buchmann, Jamie Meehan, Yael Joalland, Jan Maas, Paul Ourselin.
– Caja Rural – Seguros RGA: Fernando Barceló, Jan Castellón, Samuel Fernández, Alex Molenaar, Julen Arriolabengoa, Joan Bou, Joseba López.
– Euskaltel – Euskadi: Gari Ugarte, Mikel Bizkarra, Txomin Juaristi, Jonathan Lastra, Nicolás Alustiza, Gotzon Martín, Iker Mintegi.
– EF Education – EasyPost: Ben Healy, Markel Beloki, James Shaw, Lukas Nerurkar, Jardi Christiaan van der Lee, Alex Baudin, Michael Leonard.
– INEOS Grenadiers: Andrew August, Lucas Hamilton, Kevin Vauquelin, Victor Langelotti, Axel Laurance, Peter Oxenberg, Brandon Smith Rivera.
– Team Visma | Lease a Bike: Bruno Armirail, Tijmen Graat, Menno Huising, Ben Tulett, Steven Kruijswijk, Tim Rex, Filippo Fiorelli.
– Uno-X Mobility: Magnus Cort, Tobias Halland Johannessen, Anders Halland Johannessen, Andreas Kron, Johannes Kulset, Martin Tjotta, Torstein Træen.
– Lotto Intermarché: Mathieu Kockelmann, Matthew Fox, Felix Ørn-Kristoff, Robin Orins, Reuben Thompson, Baptiste Veistroffer, Georg Zimmermann
¿A qué hora inicia la etapa 1 de la Vuelta al País Vasco 2026 hoy 6 de abril?
La etapa 1 de la Itzulia Basque Country 2026 se podrá seguir en vivo este lunes 6 de abril a partir de las 7:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la multiplataforma de Claro Sports. La jornada corresponde a una contrarreloj individual en Bilbao y se espera que la definición de la etapa se dé alrededor de las 10:00 horas, momento en el que se conocerá al primer líder de la competencia.
¿Quién transmite en vivo la Vuelta al País Vasco 2026 y dónde ver hoy a Isaac del Toro?
La Vuelta al País Vasco 2026 se podrá seguir en vivo del 6 al 11 de abril a través de la multiplataforma de Claro Sports, con transmisión disponible en televisión, YouTube y plataformas digitales. Aquí podrás seguir cada detalle del desempeño de Isaac del Toro, quien afronta esta competencia como una oportunidad clave para consolidarse ante los mejores ciclistas del mundo en una carrera que combina estrategia, resistencia y regularidad.
¡¡¡BUENOS DÍAS Y BIENVENIDOS!!! Etapa 1 de la Vuelta al País Vasco 2026
Arranca una nueva semana de alta exigencia en el ciclismo mundial y en Claro Sports te damos la bienvenida a la transmisión en vivo de la etapa 1 de la Vuelta al País Vasco 2026, donde el mexicano Isaac del Toro inicia su participación en una de las competencias más importantes del calendario WorldTour. Desde Bilbao, el joven talento del UAE Team Emirates buscará dar el primer golpe en una prueba que marcará diferencias desde el inicio.