Pico y placa en Bogotá para este martes, 31 de marzo de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

A pesar que los días santos se acercan, la medida por estos días sigue su normalidad, no dé papaya.

Pico y placa en Bogotá / Foto: @SectorMovilidad

El pico y placa en Bogotá es uno de los temas que más genera estrés en la población, tanto quienes viven y los que visitan la capital de la República. Por tal motivo en Claro Sports Colombia les traemos toda la información sobre la medida, especialmente las consecuencias si llega a ser un infractor.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este martes, 31 de marzo de 2026?

De cara a este martes, los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 sí tendrán luz verde para transitar por las calles bogotanas. Esto corresponde por ser día impar. De lo contrario, las matrículas finalizadas entre 6 y 0 tendrán esa restricción.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

Ya la regla se sabe de memoria, puesto que los horarios son fijos. Entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, si le toca el pico y placa, le toca guardar su vehículo y buscar otros medios alternativos.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Vehículos como motocicletas y autos con motor eléctrico no aplican a la regla. Súmele que entra la posibilidad de pagar el pico y placa solidario para tener una excepción a la regla. Otros automotores exentos son los de servicios médicos, prensa, seguridad y desplazamiento de personas en condición de discapacidad.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

La sanción actual está tasada en15 salarios mínimos legales diarios, valor que equivale a los $875.452 pesos colombianos. Eso no es lo único, pues el vehículo será inmovilizado por las autoridades de tránsito, hecho por el cual aumentan los costos por el parqueadero en patios y el servicio de grúa.

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