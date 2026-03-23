Tabla acumulada Liga de Guatemala 2026: así está la lucha por el descenso en el Clausura

Posiciones actualizadas y quiénes están descendiendo. Así está la lucha por la permanencia.

Tabla acumulada Liga de Guatemala 2026: posiciones y descenso | @LigaBantrab

La tabla acumulada Liga Guatemala 2026 entra en su tramo más decisivo y la pelea por el descenso está más apretada que nunca. A falta de pocas jornadas para el cierre del Torneo Clausura, varios equipos luchan por no perder la categoría en una definición que promete ser dramática hasta el final.

En este momento, la presión se concentra en los últimos lugares, donde ningún equipo tiene asegurada la salvación. La diferencia mínima entre varios clubes mantiene el suspenso abierto y anticipa un cierre dramático en el campeonato.

Tabla acumulada Liga Guatemala 2026: posiciones actualizadas

Posición Equipo Puntos 1 Municipal 70 2 Mixco 67 3 Antigua GFC 60 4 Xelajú MC 54 5 Aurora FC 54 6 Cobán Imperial 49 7 Mictlán 45 8 Comunicaciones 45 9 Malacateco 44 10 Guastatoya 42 11 Marquense 41 12 Achuapa 40

Tabla acumulada Liga Guatemala 2026: quién está descendiendo hoy

De acuerdo con la tabla acumulada, Achuapa y Marquense estarían descendiendo en este momento, ocupando las últimas dos posiciones con 40 y 41 puntos respectivamente. Sin embargo, la diferencia es mínima y la pelea sigue completamente abierta, ya que Guastatoya (42 puntos) está a solo una unidad de salir de la zona roja, mientras que Malacateco (44) tampoco puede relajarse.

Los equipos más comprometidos

🔻 Achuapa (40 pts): último y en caída, obligado a reaccionar

último y en caída, obligado a reaccionar 🔻 Marquense (41 pts): también en descenso, pero con chances claras

también en descenso, pero con chances claras ⚠️ Guastatoya (42 pts): al borde de la zona roja

al borde de la zona roja ⚠️ Malacateco (44 pts): todavía en riesgo

todavía en riesgo ⚠️ Comunicaciones (45 pts): no puede descuidarse

no puede descuidarse ⚠️ Mictlán (45 pts): no puede descuidarse

La tabla deja en evidencia que la pelea por no descender involucra al menos a cinco equipos. Desde el séptimo lugar hacia abajo, todos están bajo presión y cualquier resultado puede cambiar la historia en cuestión de una jornada. Equipos como Mictlán (45) y Comunicaciones (45), aunque con algo más de margen, todavía no tienen asegurada la permanencia y deberán seguir sumando para evitar complicaciones en el cierre. La diferencia entre el puesto 7 y el 12 es de apenas cinco puntos, lo que refleja una de las luchas por el descenso más apretadas de los últimos años en Guatemala.

Un cierre de torneo que promete drama total

Con pocas fechas por disputarse, el margen de error es prácticamente nulo. Los enfrentamientos directos entre equipos de la zona baja serán determinantes y podrían definir quién se mantiene en la Liga Nacional y quién pierde la categoría. El Clausura 2026 entra en su tramo decisivo con una tabla acumulada que mantiene en vilo a todo el fútbol guatemalteco.

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