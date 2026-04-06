Jornada 16 Liga MX Femenil: Mazatlán se despide de El Encanto y Pachuca agita la parte alta

Mazatlán se despide de El Encanto con derrota, Tigres rescata empate ante Chivas y Pachuca se mete al top 3 tras un vibrante triunfo

Las Cañoneras jugaron su último partido en casa | Imago7

La jornada dominical de la fecha 16 dejó una postal que pesa más que cualquier resultado: Mazatlán Femenil jugó su último partido como local en El Encanto y cerró una etapa de su historia con una derrota 0-1 ante Atlético de San Luis. El adiós en casa coincidió con el tramo final del Clausura 2026 y con el cierre del ciclo de las Cañoneras en la Liga MX Femenil, luego de reportes que apuntan a que este semestre será el último del club tras la venta al Atlante.

No fue una tarde de celebración en el marcador, pero sí de fuerte carga simbólica. Mazatlán se fue de su estadio con una última función ante su gente, en un encuentro de la jornada 16 que terminó con victoria potosina y con una despedida que tuvo tono de cierre definitivo para una franquicia que vivió seis años en el puerto dentro del circuito femenil.

Mazatlán baja el telón en casa

El conjunto cañonero cayó por la mínima ante Atlético de San Luis, en un partido que terminó por resumir la mezcla de pelea y frustración que acompañó su despedida. Fue el último juego como local de Mazatlán Femenil en la Liga MX Femenil.

La escena fue todavía más dura porque el cuadro sinaloense no pudo aprovechar que San Luis se quedó con diez jugadoras desde el minuto 36. La expulsión de Rebeca Contreras abrió una ventana para las locales, pero el equipo potosino sostuvo el orden y terminó encontrando el triunfo en una noche que también fue la tercera victoria consecutiva para las visitantes.

El golpe definitivo llegó en el complemento, con el tanto que silenció El Encanto y selló la despedida en casa. Enyerliannys Higuera al minuto 53, mientras que la cobertura posterior confirmó que Mazatlán cerró su historia como local en el torneo con derrota y con la mirada puesta ya en su último compromiso del campeonato, de visita ante Tijuana el 24 de abril.

Tigres evita la caída y Chivas se lleva un punto valioso

En Monterrey también hubo drama del bueno. Tigres Femenil rescató un empate 2-2 ante Chivas después de estar 0-2 abajo, en uno de los partidos más intensos del domingo. Las rojiblancas pegaron primero y parecían llevarse un triunfo grande en el Universitario, pero las Amazonas reaccionaron en la segunda mitad. Jasmine Casarez marcó al 11′ y Alicia Cervantes al 44′ para la visita, antes de que Diana Ordóñez descontara al 58′ y María Sánchez firmara el 2-2 al 88′. Con ese empate, Tigres se mantuvo en el cuarto lugar con 34 puntos y Chivas en el quinto con 32.

Pachuca convierte su partido en un vendaval

Si Mazatlán dejó la imagen más emotiva del día, Pachuca y León regalaron el partido más salvaje. Goal registró la victoria de las Tuzas por 5-4 sobre León, un marcador que empujó al equipo hidalguense al tercer puesto de la clasificación en el cierre de la penúltima fecha.

El triunfo de Pachuca vale más que tres puntos porque confirma que las Tuzas llegan encendidas al cierre del Clausura 2026. Son terceras con 36 unidades tras la jornada 16, una penúltima fecha que dejó prácticamente definidos los lugares de Liguilla, con Pachuca firme en la parte alta y con margen para pelear una mejor posición rumbo a la fase final.

La jornada dominical de la Liga MX Femenil dejó tres lecturas claras: una despedida con carga histórica en Mazatlán, una reacción de peso de Tigres en casa y una exhibición ofensiva de Pachuca que sacudió la tabla. Con Rayadas y América al frente, Pachuca ya es tercero, Tigres sigue cuarto y la pelea por el cierre de la fase regular mantiene tensión tanto arriba como en la frontera de la Liguilla.

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