Antuna reconoce error y explica por qué no festejó su gol ante Chivas

El jugador auriazul reconoció que su celebración cuando defendía la camiseta de Cruz Azul no fue correcta y aprovechó para hablar de su crecimiento personal

Antuna durante el partido ante Chivas en el Akron | Imago7

Uriel Antuna vivió una noche especial en el Estadio Akron al marcar su primer gol con Pumas y hacerlo frente a Chivas, el club donde pasó una etapa de su carrera. El atacante abrió el marcador al minuto 22, luego de una jugada de Juninho que controló ante la zaga rojiblanca y lo habilitó para definir de primera, en un tanto que encaminó a los auriazules en un partido que terminó 2-2.

Más allá del gol, Antuna dejó una de las posturas más claras tras el empate al referirse a su decisión de no festejar frente a la afición rojiblanca. El futbolista explicó que esta vez actuó desde otro lugar y reconoció que su celebración en el pasado, cuando defendía la camiseta de Cruz Azul, no fue correcta por el contexto y por lo que representa una institución como Guadalajara.

Al hablar sobre esa anotación y sobre la forma en que reaccionó tras convertir, Antuna dejó claro que su postura respondió al respeto que mantiene por Chivas. “No iba a celebrarlo. Es un respeto para Chivas. En su momento cometí un error. Los equipos que son grandes creo que se respetan”.

El jugador de Pumas también retomó aquel episodio que generó polémica cuando marcó siendo futbolista celeste y ofreció una nueva disculpa pública a la afición rojiblanca. “Lo dije cuando estuve en Cruz Azul. Le pido disculpas a la afición, a todos por festejar de esa manera. Creo que no es un festejo apropiado para una institución tan grande que se merece respeto. Y hoy no fue la excepción”.

Las declaraciones de Antuna también sirvieron para hacer una revisión de su paso por distintos clubes y de la manera en que ha enfrentado las expectativas que lo han acompañado en su carrera. El atacante aceptó que no logró rendir como esperaba durante su etapa en Chivas, pero subrayó que ese proceso le dejó aprendizaje tanto en lo profesional como en lo personal.

En ese balance, Antuna habló de madurez, de paciencia y del valor de sostener el trabajo incluso cuando los resultados tardan en llegar. “Es parte del crecimiento. Llegué muy joven, vas aprendiendo cosas y vas madurando. Por ‘x’ o ‘y’ razón no me fue como yo hubiera querido o como la gente hubiera querido por la cifra que se pagó por mí. Lo asumo. No me fue bien. Nuevamente pido una disculpa porque siempre me he caracterizado por seguir trabajando y por estar siempre dando el máximo de mí; no fue la excepción en Chivas, no fue la excepción Azul, no fue la excepción en Tigres. Siempre he estado trabajando en mí, en seguir madurando, seguir creciendo como futbolista y como persona. Creo que a las personas que siguen trabajando de esa manera, al final de cuentas, se les dan los resultados. El tema es tener paciencia para que ese resultado llegue”.

Te puede interesar: